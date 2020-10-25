"الصحة العالمية" تشيد بجهود الإمارات في مكافحة شلل الأطفال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، نجاح المنظمة في خدمة ملايين الأطفال بدعم الإمارات

وبحسب وكالة أنباء الإمارات قال المنظري، في تصريحات صحفية: "ونحن نحتفي باليوم العالمي للقضاء على شلل الأطفال، نذكر بكل التقدير لجميع الجهود التي بذلت على مدى سنوات طوال في معركتنا لاستئصال مرض شلل الأطفال من العالم".

وأضاف: "أعرب عن خالص الشكر والتقدير لجميع الشركاء الذين خاضوا معنا، ولا يزالون، تلك المعركة، وكافة الجهات المانحة التي جعلت مواصلتنا لهذه المعركة الطويلة والممتدة أمراً ممكناً".

وتابع: "أخص بالتقدير والامتنان دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، التي تقدم منذ سنوات وحتى يومنا هذا، إسهاماتها النبيلة في مكافحة مرض شلل الأطفال، وتوفر دعماً سخياً مكننا من إتاحة خدمات التطعيم لملايين الأطفال في البلدين اللذين لا يزال يتوطن بهما فيروس شلل الأطفال".

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وثمن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، الدور الكبير للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، ودعمه المتواصل لجهود استئصال مرض شلل الأطفال وللمبادرة العالمية للقضاء عليه، في محافل عديدة.

وقال: "أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة خلوها من شلل الأطفال، وتعود آخر حالة إصابة بشلل الأطفال إلى عام 1992 قبل عقدين من الآن، ومع ذلك فإن جهود الإمارات لم تقتصر على المحافظة على خلو الدولة من مرض شلل الأطفال، بل تعدت ذلك إلى المشاركة في تقديم الدعم والمساندة للدول التي لم تتخلص بعد من الفيروس المسبب للمرض بالتنسيق والشراكة مع منظمة الصحة العالمية وجميع الشركاء".

وأكد المنظري استفادة ملايين من الأطفال من إسهامات دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال القضاء على شلل الأطفال، مؤكداً ثقته أنها ستواصل دورها وسائر الجهات المانحة في دعم جهود استئصال هذا المرض تماماً من الإقليم، وبالتالي من العالم بأسره.