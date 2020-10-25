كورونا حول العالم.. قفزة في إصابات إيطاليا و156 ألف وفاة بالبرازيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تواصل دول العالم إجراءاتها الاحترازية وتدابيرها الوقائية لاحتواء فيروس كورونا المستجد وكبح جماحه

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء أن عدد الإصابات بلغ 42 مليونا و946 ألفا و446 إصابة, فيما سجل العالم مليونا و154 ألفا و857 وفاة، السبت.



وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 31 مليونا و673 ألفا و6 متعافين، ونستعرض فيما يلي آخر إحصائيات الفيروس حول العالم..

إيطاليا تبحث فرض قيود جديدة

سجلت إيطاليا زيادة قياسية جديدة في حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا، السبت، بلغت 19644 إصابة فيما تبحث الحكومة فرض المزيد من القيود مثل إغلاق الحانات والمطاعم مبكرا لاحتواء موجة ثانية من الجائحة.





وقال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي إنه يريد تجنب فرض العزل العام الكامل الذي طبقته البلاد في وقت سابق هذا العام، لكن بعض المناطق في إيطاليا فرضت حظر تجول أثناء الليل ومن المتوقع أن تعلن الحكومة المركزية عن المزيد من الإجراءات قريبا.

إصابات ألمانيا ترتفع إلى 429181

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الأحد، ارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 429181 حالة حالات بعد تسجيل 11176 حالة جديدة.

وكشفت البيانات ارتفاع حالات الوفاة إلى 10032 حالة بعد تسجيل 29 حالة وفاة جديدة.





6025 إصابة جديدة في المكسيك

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، السبت، تسجيل 6025 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و431 حالة وفاة ليصل العدد الرسمي لحالات الإصابة إلى 886800 وحالات الوفاة إلى 88743.



وقال مسؤولو الصحة إنه من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

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البرازيل تسجل 432 حالة وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، السبت، تسجيل 432 حالة وفاة و26979 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبذلك تكون البرازيل سجلت في المجمل 156903 حالة وفاة و4 ملايين و817898 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.





إصابات كولومبيا تتخطى حاجز المليون

تجاوزت كولومبيا بعد ظهر، السبت، حاجز المليون إصابة بفيروس كورونا لتصبح ثامن دولة تتخطى هذا الحاجز على مستوى العالم مسجلة مليونا و7711 إصابة مؤكدة و30 ألف حالة وفاة.

وارتفعت حالات الإصابة في كولومبيا بشكل مطرد على الرغم من أكثر من خمسة أشهر من الحجر الصحي الذي تم تخفيفه تدريجيا والذي أضر بالاقتصاد وأدى إلى ارتفاع معدلات البطالة.

وخصصت كولومبيا 213 مليون دولار لمبادرة كوفاكس العالمية مما يضمن توفير لقاح ضد كوفيد-19 لنحو عشرة ملايين نسمة، وسيتم إعطاء أولوية في التطعيم لمن تجاوزت أعمارهم 60 عاما والمصابين بمشكلات صحية بالفعل والعاملين في مجال الرعاية الصحية.





61 إصابة جديدة في كوريا الجنوبية

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، الأحد، تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 25 ألفا و836.

وذكرت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض الوقاية منها أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا ظل عند 457 حالة، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.



