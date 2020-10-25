شكرا لقرائتكم خبر عن أبحاث الصرف الصحي قد تنذر بتفشي فيروس كورونا والصحة العالمية تقلل من الخطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مشروع يشارك فيه خبراء في جامعة نيوكاسل الإنجليزية، في اكتشاف آثار فيروس كورونا في مياه الصرف الصحي، مما يوفر إنذارًا مبكرًا لتفشي المرض المحلي في جميع أنحاء البلاد مرة أخرى.

وأثبت البرنامج الذي تقوده الحكومة الآن، أنه يمكن اكتشاف أجزاء من المادة الوراثية من الفيروس في مياه الصرف الصحي، ويمكن أن يشير هذا بعد ذلك إلى المكان الذي يشهد فيه المجتمع المحلي أوالمؤسسة ارتفاعًا في الحالات.

ووفقا لتقرير هيئة الصحة البريطانية على موقعها "NHS"، يمكن أن توفر النتائج للمهنيين الصحيين المحليين صورة أوضح، لمعدلات الإصابة من خلال تحديد الأماكن التي توجد فيها أعداد كبيرة، لا سيما بالنسبة للحاملين بدون أعراض والذين لا تظهرعليهم أي أعراض، وسيسمح هذا للسلطات المحلية باتخاذ إجراءات مبكرة لإبطاء انتشار الفيروس، لا سيما عبرحاملي الفيروس بدون أعراض.



الصرف الصحى وكورونا

لقد نجح المشروع بالفعل في منطقة في جنوب غرب إنجلترا، حيث أظهرت بيانات أخذ عينات مياه الصرف الصحي ارتفاعًا في مواد فيروس كورونا على الرغم من الأعداد المنخفضة نسبيًا للأشخاص الذين يسعون لإجراء الاختبارات.

تم تمرير هذه البيانات إلى NHS Test and Trace والمجلس المحلي ، الذين تمكنوا من تنبيه المهنيين الصحيين المحليين إلى زيادة المخاطر والاتصال بالأشخاص في المنطقة للتحذير من الزيادة في الحالات.

تم الآن تنفيذ الاختبار عبر أكثر من 90 موقعًا لمعالجة مياه الصرف الصحي في المملكة المتحدة، تغطي ما يقرب من 22 % من السكان في إنجلترا ، مع خطط للتوسع في المستقبل.

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لا ينتشر فيروس COVID-19، بسهولة عبر مياه الصرف الصحي، ومع ذلك، يمكن أن تبقى المخلفات الجينية غيرالمعدية للفيروس في أنظمة الصرف الصحي ، حيث يذهب المصابون إلى المرحاض، حتى في المرضى الذين لا يعانون من أعراض، ولكن منظمة الصحة العالمية وقالت أن احتمال انتقال الفيروس التاجي عبر أنظمة الصرف الصحي منخفض للغاية أو لا يكاد يذكر.

يقود العمل في جامعة نيوكاسل البروفيسور ديفيد جراهام ، وهو أيضًا عضو في مجموعة النقل في Wider Environment Group (TWEG) الذي يقدم إرشادات إلى المجموعة الاستشارية العلمية في المملكة المتحدة لحالات الطوارئ (SAGE) فيما يتعلق بوباء COVID-19 الحالي.

يقوم الفريق، باختبار عينات مياه الصرف الصحي من جميع أنحاء شمال شرق إنجلترا منذ مارس، حيث وجدوا أن مستويات فيروسات مياه الصرف الصحي أعلى بشكل واضح في الأماكن التي ترتفع فيها حالات COVID-19 .