شكرا لقرائتكم خبر عن شركة «سامسونج» تعلن وفاة رئيسها لي كون هي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار سول 25 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت شركة سامسونج إلكترونكس الكورية الجنوبية للإلكترونيات، إن رئيسها لي كون هي توفي يوم الأحد. وولد لي عام 1942 وساعد في تنمية أعمال والده لي بيونج تشول لتصبح أكبر تكتل في كوريا الجنوبية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 106,397

تعافي 98,813

وفيات 6,187

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