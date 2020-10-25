شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو تضخم الغدد الليمفاوية وعلامات الإصابة التى تدل على المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلعب الغدد الليمفاوية دورًا حيويًا في قدرة الجسم على محاربة العدوى تعمل على حبس الفيروسات والبكتيريا والأسباب الأخرى للأمراض قبل أن تصيب أجزاء أخرى من الجسم تشمل المناطق الشائعة التي قد تلاحظ فيها تورمًا في العقد الليمفاوية رقبتك وتحت ذقنك وإبطك وفخذك.

ففي بعض الحالات، قد يكون مرور الوقت والكمادات الدافئة هو كل ما تحتاجه لعلاج تورم الغدد الليمفاوية، إذا تسببت العدوى في تضخم الغدد الليمفاوية ، فإن العلاج يعتمد على السبب.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فأن جهازك اللمفاوي عبارة عن شبكة من الأعضاء والأوعية والعقد الليمفاوية المنتشرة في جميع أنحاء الجسم. توجد العديد من العقد الليمفاوية في منطقة الرأس والرقبة. توجد الغدد الليمفاوية التي تتضخم بشكل متكرر في هذه المنطقة ، وكذلك في منطقة الإبط والفخذ.

تعد الغدد الليمفاوية المتضخمة علامة على وجود خطأ ما في مكان ما في جسمك. عندما تتضخم الغدد الليمفاوية لأول مرة ، قد تلاحظ الاتى:

1:ألم في الغدد الليمفاوية.

2:تورم قد يكون بحجم حبة البازلاء أو حبة الكلى ، أو حتى أكبر في العقد الليمفاوية.

3:سيلان الأنف والتهاب الحلق والحمى وغيرها من مؤشرات التهاب الجهاز التنفسي العلوي.

Advertisements

4:تورم عام في الغدد الليمفاوية في جميع أنحاء الجسم. عندما يحدث هذا ، فقد يشير إلى وجود عدوى ، مثل فيروس نقص المناعة البشرية أو عدد كريات الدم البيضاء ، أواضطراب في الجهاز المناعي ، مثل الذئبة أو التهاب المفاصل الروماتويدي.

5:عقد صلبة وثابتة وسريعة النمو، مما يشير إلى احتمال وجود سرطان أو ورم ليمفوما.

متى ترى الطبيب

تعود بعض الغدد الليمفاوية المتورمة إلى طبيعتها عندما تتحسن الحالة الأساسية ، مثل العدوى البسيطة. راجع طبيبك إذا كنت قلقًا أو إذا كانت الغدد الليمفاوية لديك:

1:ظهرت بدون سبب واضح.

2:استمر في التضخم أو كانت موجودة لمدة أسبوعين إلى أربعة أسابيع.

3:تشعر بقسوة أو مطاطية ، أو لا تتحرك عندما تضغط عليها.

4:مصحوبة بحمى مستمرة ، تعرق ليلي أو فقدان وزن غير مبرر.

5:اطلب رعاية طبية فورية إذا كنت تواجه صعوبة في البلع أو التنفس.