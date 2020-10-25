فوائد العدس الأصفر على صحة الجسم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يحتوى العدس الاصفر على كمية عالية من الفيتامينات والبروتينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والأوبئة كما أنه يقوى العضلات والمفاصل ويحميها من الهشاشة والضعف، وحسب ما ذكره موقع healthline فأن فوائد العدس الأصفر هى:

فوائد العدس الاصفر

1:يحتوى العدس الأصفر على كمية عالية من الفيتامينات التى تعمل على تقوية عضلات القلب وحمايته من تصلب الشرايين والمشاكل التى يعرض لها القلب.

2:يساعد تناول العدس على الشعور بالشبع وبالتالى يساعد على انقاص الوزن وعدم التعرض لتراكم الدهون والسمنة المفرطة.

3:يحتوى العدس الأصفرعلى العديد من الفيتامينات والعناصرالغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الإصابة بالفيروسات والعدوى.

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4:يعتبرالعدس من الاكلات الغنية بالالياف والتى تساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وحمايته من التقرحات والاضطرابات الهضمية.

5:يحتوى العدس الأصفر على كمية كبيرة من الخصائص التى تعمل على الحد من خطر الاصابة بالأمراض السرطانية المختلفة ومنها سرطان"القولون،المعدة، البروستاتا، الدم"، وغيرها من الأنواع السرطانية الأخرى.

6:العدس الأصفر من الأطعمة التى ينصح بتناولها دائما للوقاية من مرض السكركما ينصح مرض السكر بتناول العدس الأصفر لتعزيز الصحة وضبط مستوى السكر فى الدم.

7:يحتوى العدس الأصفرعلى الكالسيوم والحديد والزنك وغيرها من الفيتامينات لذلك ينصح المرأة الحامل بتناولها لتقوية الصحة ونمو الجنين بشكل صحى.

8:ينصح بإعطاء الأطفال العدس الأصفر لتقوية العضلات والمفاصل ومساعدتهم على النمو بشكل صحى.

9:يحتوى العدس الاصفر على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تقوية المفاصل والعضلات والحد من خطر الإصابة بهشاشة العظام والتهاب المفاصل.