متستهونش بيها .. مخاطر زيادة الوزن على صحة الجسم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السمنة المفرطة من أبرز المشاكل الصحية التى يتعرض لها الكثيرون، قد يكون ذلك ناتج عن الافراط فى تناول الطعام مع عدم القدرة على الحركة أو ممارسة الرياضة وقد يكون ذلك بسبب مشاكل صحية أخرى، لذلك ينصح دائما بانقاص الوزن لتجنب المخاطر التى يتعرض لها مريض السمنة، وحسب ما ذكره موقع healthyweight أبرز هذه المخاطر هى: 1:ارتفاع ضغط الدم . 2:ارتفاع كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، أوانخفاض كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة، أو ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية. 3:داء السكري من النوع الثانى. 4:مرض القلب التاجي. 5:سكتة دماغية. 6:أمراض المرارة. 7:هشاشة العظام (انهيار الغضاريف والعظام داخل المفصل). 8:توقف التنفس أثناء النوم ومشاكل التنفس. 9:أنواع كثيرة من الأمراض السرطانية. Advertisements 10:الأمراض العقلية مثل الاكتئاب والقلق والاضطرابات العقلية الأخرى. 11:آلام الجسم وصعوبة في الأداء البدني . وهناك بعض النصائح التى يجب اتباعها للتخلص من الوزن الزائد فى الجسم وهى: نصائح لإنقاص الوزن والتخلص من الدهون الزائدة فى الجسم

نصائح لإنقاص الوزن والتخلص من الدهون الزائدة فى الجسم 1:الابتعاد عن تناول الأطعمة الدسمة والتى تحتوى على كمية عالية من الزيوت. 2:تقسيم وجبات اليوم على خمس وجبات بكميات قليلة. 3:الابتعاد عن المشروبات الغازية والسكريات بقدر الامكان. 4:الاهتمام بتناول الفواكه والخضروات. 5:الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية يوميا. 6:الابتعاد عن تناول الفواكه التى تحتوى على نسبة عالية من السكر مثل "المانجو،العنب، التين. 7:تناول الأطعمة مشوية او مسلوقة وخالية من الدهون والزيوت.

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