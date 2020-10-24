اضطرابات الهضم.. حل مثالي في هذا اللحم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد فريق دولي من الباحثين بقيادة جامعة "ماكماستر" الكندية أن لحوم الديك الرومي تساعد على الشفاء من اضطرابات الهضم والمعدة

وبحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مجلة "ساينس ميديسن" المهتمة بشؤون الطب والعلوم، يحتوي لحم الديك الرومي على حمض أميني "التربتوفان"، بجانب بعض البكتيريا المفيدة للأمعاء، ليساهم في الشفاء والاستجابة بشكل جيد للمعدة.



وأشار الباحثون إلى أن وجود "التربتوفان" داخل الأمعاء يمكنه أن يفيد المعدة، ويوجد بوفرة في لحم الديك الرومي وأيضا الشوكولاتة والموز والخضراوات مثل البروكلي.

وخلال الدراسة فحص الباحثون 3 مجموعات، الأولى لمرضى يعانون من الاضطرابات الهضمية النشطة، والثانية لمرضى بعد عامين من اتباع نظام غذائي خالٍ من "الجلوتين"، والثالثة لأشخاص أصحاء.

وكان لدى مرضى الاضطرابات الهضمية دليل على انخفاض التمثيل الغذائي البكتيري للتربتوفان، ولم تحفز الميكروبات المعوية بشكل مناسب مسار مستقبلات "هيدروكربون أريل" الذي يتحكم في الالتهاب ويحمي حاجز الأمعاء.