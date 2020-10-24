القرفة.. فوائد سحرية للمناعة والقلب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت إخصائية التغذية بجامعة سانت بطرسبرج الروسية إلميرا إبراهيموفا أن القرفة تساعد على تقليل خطر الإصابة بالسرطان وتقوية جهاز المناعة

وقالت إبراهيموفا "القرفة غنية بمضادات الأكسدة لاحتوائها على مادة البوليفينول. إنها تحمي جسم الإنسان من الأكسدة، مما يعني أنها وسيلة جيدة للوقاية من السرطان".

وأوضحت الخبيرة أن القرفة لها أيضا خصائص مضادة للالتهابات وتعزز المناعة بسبب مركبات الفلافونويد، بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" عن موقع "rosbalt" الروسي.



ومن فوائد القرفة أنها تمنع إطلاق الحامض الذي يثير الالتهابات من غشاء الخلية، وهي الخاصية التي تجعل منها غذاء فاعلا في التقليل من أعراض الالتهابات.

وأكدت إبراهيموفا أن شرب القرفة يوميا بشكل روتيني يمكن أن يفيد صحة القلب بشكل كبير، حيث ثبت أن القرفة تقلل عددا من عوامل الخطر التي قد تسبب الإصابة بأمراض القلب، فهي تساعد على تقليل مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، وقد تزيد أيضا من مستويات الكوليسترول المفيد، مما يساعد على منع تراكم الكولسترول الفائض في الشرايين.