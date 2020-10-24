شكرا لقرائتكم خبر عن «بابجى موبايل» تضيف سمات جديدة للعبة احتفالًا بـ«الهالوين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تعود «وحوش الزومبى المرعبة» إلى لعبة «بابجى موبايل» (PUBG MOBILE) مع عودة وضع العدوى (Infection Mode) إلى لعبة الجوال الشهيرة للاحتفال بـ«الهالوين». وسيتمكن اللاعبون حتى يوم 9 نوفمبر المقبل من اختيار اللعب بهذا الوضع مرة أخرى عبر تحديث المحتوى المجانى، حيث يوفر تحديث المحتوى موجة جديدة من ديكورات اللعبة ذات السمات الخاصة بـ«الهالوين»، وستضاف زينة جديدة للأجواء المحيطة، وسيتم الكشف عن المزيد من الملابس والأدوات والمحتويات الاحتفالية الخاصة بـ«الهالوين» قريبًا. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 106,060

تعافي 98,624

وفيات 6,166

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