الرابط بين فصل الشتاء والتهاب مفصل الورك

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 أكتوبر 2020 10:18 مساءً - وفق تقرير نشره موقع “Onlymyhealth “، تميل مستويات فيتامين (د) إلى الانخفاض خلال فصل الشتاء بسبب قلة ضوء الشمس الذي يساهم في إضعاف المفاصل والعظام، ويتطور هذا تدريجيًا إلى حالة التهاب المفاصل.

و يعد ألم الورك خلال فصل الشتاء علامة على التهاب مفصل الورك شائع جدًا بين البالغين الأصغر سنًا.

ما هو التهاب مفصل الورك؟

عندما تبدأ المسافة بين الوركين في الضيق وتبدأ الأنسجة حول الوركين في التقلص، يحدث التهاب المفاصل، وفي الغالب ، يحدث هذا لأسباب وراثية، ولكن هناك العديد من الحالات الأخرى مثل السمنة والتمارين المكثفة وتآكل المفاصل التي تسبب التهاب مفصل الورك.

مفصل الورك متحرك للغاية، وفي حالات التهاب المفاصل، تتوقف حركته ويسبب ألمًا حادًا أثناء تحركنا، لذلك ، يصعب تحمل التهاب المفاصل في الوركين.

أنواع التهاب المفاصل

ثلاثة أنواع شائعة من التهاب المفاصل يمكن أن تؤثر على مفصل الورك هي:

هشاشة العظام- غالبًا ما يصيب كبار السن

التهاب المفاصل الروماتويدي- شائع جدا بين الصغار

التهاب الفقار اللاصق- شائع جدًا بين الأطفال

من المرجح أن يعاني الشباب الذين يتناولون مكملات كمال الأجسام والمنشطات من مشاكل في الورك والمفاصل.

أعراض التهاب مفصل الورك

الأعراض الشائعة المصاحبة لالتهاب مفاصل الورك هي:

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ألم في مفصل الورك يشمل الفخذ والفخذ الخارجي والأرداف

يزداد الألم سوءًا في الصباح ويقل خلال اليوم

صعوبة المشي

تصلب في الورك

ألم في الظهر ينتشر إلى الركبة من خلال مقدمة الفخذ

كيف يتم تشخيص التهاب مفصل الورك؟

إذا كنت تشك في إصابتك بالتهاب مفصل الورك ، فاحصل على تقييم تشخيصي على الفور. قد يشمل ذلك:

تاريخك الطبي وفحصك البدني

يمكن أن تساعد الأشعة السينية في تحديد التشوهات في المفصل.

تحاليل الدم

بناءً على النتائج ، سيقترح الطبيب أفضل علاج ممكن لالتهاب المفاصل والذي قد يشمل:

خيارات غير جراحية

الأدوية المضادة للالتهابات

برامج العلاج الطبيعي أو التمارين لتحسين المرونة وقوة العضلات

السباحة تمرين ممتاز لالتهاب المفاصل

إنقاص الوزن في حالة مرضى السمنة

أجهزة مثل العكازات المشايات لتسهيل المشي

الخيارات الجراحية