آخر إرشادات جمعية القلب الأمريكية لإنقاذ مرضى السكتة القلبية

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 أكتوبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 24 - أكتوبر - 2020 9:00 مساءً

أصدرت جمعية القلب الأمريكية إرشاداتها المحدثة بشأن الإنعاش القلبي الرئوي، والتي تم نشرها في تقرير لصحيفة TIME NOW NEWS حيث اظهر الإرشادات الجديدة التي تضمنت مراجعة شاملة لإرشادات جمعية القلب الأمريكية الخاصة بعلوم تعليم الكبار وطب الأطفال وحديثي الولادة والإنعاش وأنظمة الرعاية.

وبحسب جمعية القلب الأمريكية أن أقل من 40 % من الأشخاص الذين يعانون من توقف القلب خارج المستشفى يتلقون الإنعاش القلبي الرئوي من أحد المارة في حين أن العديد من الأشخاص يترددون في إجراء ضغطات الصدر على شخص قد انهار خوفًا من أنه قد يتسبب في ضرر أكثر مما ينفع ، فإن الإرشادات الجديدة توصي رجال الإنقاذ العاديين ببدء الإنعاش القلبي الرئوي على شخص مصاب بسكتة قلبية مفترضة ، مضيفة أن خطر إلحاق الضرر بالمرضى من الإجراء منخفض حتى لو لم يكونوا في حالة سكتة قلبية.

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وقال الدكتور راينا ميرشانت رئيس لجنة رعاية القلب والأوعية الدموية أن السكتة القلبية هي حالة حياة أو موت وكل ثانية مهمة ، من المهم أن يكون الأشخاص العاديون مستعدين وراغبين في بدء الإنعاش القلبي الرئوي لأى مريض.

وتضمنت الارشادات ضرورة قيام الأشخاص العاديين بالضغط بقوة وبسرعة في منتصف الصدر لإجراء 120 ضغطة في الدقيقة ، بعمق بوصتين على الأقل”.

التوصيات الرئيسية من إرشادات جمعية القلب الأمريكية المحدثة توصية جديدة للإنعاش القلبي الرئوي للأطفال يستخدم نفسًا واحدًا كل ثانيتين إلى ثلاث ثوانٍ ، بإجمالي 20 إلى 30 نفسًا في الدقيقة.