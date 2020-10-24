«تيك توك» تتعاون مع «بهية» للتوعية بالكشف المبكر للسرطان

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت «تيك توك»، تعاونها مع مؤسسة «بهية» خلال شهر التوعية بالكشف المبكر لسرطان الثدى بين السيدات، وذلك من خلال تحدى وهاشتاج #تعيشي_يابهية، للوصول إلى أكبر عدد من السيدات لتوعيتهن بمخاطر المرض، وأهمية الكشف المبكر لاكتشاف أعراضه وتلقى العلاج فى الوقت المناسب، بالإضافة إلى تبرع «تيك توك» بمبلغ مادى لصالح نفس الهدف ولدعم الكشف المبكر فى بهية للمساهمة فى تخفيض قوائم الانتظار. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 106,060

تعافي 98,624

وفيات 6,166

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