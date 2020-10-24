شكرا لقرائتكم خبر عن «هواوى»: الصحة والتعليم والعقارات أكثر القطاعات تأثرًا بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلطت جلسة نقاشية عن النموذج العالمى فى التحول الرقمى لخلق نمو مستدام، الضوء على جهود الحكومة المصرية نحو تحقيق هذا التحول فى قطاعات مختلفة أهمها التعليم، والصحة، والنقل، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، كما أبرزت أهمية التحول الرقمى.

وتم خلال الجلسة مناقشة عدة موضوعات مهمة عن أهمية التحول الرقمى، حيث بدأت بالتركيز على التحول التكنولوجى العميق الذى يجتاح العالم، ويؤثر بشكل فعال على الحياة العملية والشخصية خاصة بعد الجائحة العالمية. كما تم التأكيد على أن الشركات حاليا تقوم بدمج الاتصال، والسحابة، والبيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء (IoT)، والذكاء الاصطناعى (AI)، فى العمليات الأساسية وأنظمة الإدارة، بهدف تعزيز الكفاءة والقدرة التنافسية.

وقال مايكل لى، رئيس مجموعة المؤسسات بـ«هواوى شمال إفريقيا»، خلال الجلسة، إن مصر هى إحدى الدول الرائدة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتتمتع ببنية تحتية متميزة وتعمل على تحويل اقتصادها رقميًا، وركزت جميع المبادرات الحكومية على تعزيز وتطوير البنية التحتية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأشار إلى أن شركته تقوم بتنفيذ أعمال الشبكات لأول جامعة ذكية فى مصر والمنطقة، مشيرا إلى أنه سيتم دعم البنية التحتية الخاصة بالجامعة بهدف تقديم الخدمات الرقمية للطلاب وهيئة التدريس والإدارة بهدف تحسين تجربة التعليم الجامعى، لافتا إلى أن التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعتمد على تطوير البنية التحتية لدعم عملية التحول الرقمى لاستمرار تقديم الخدمات خلال أزمة فيروس كورونا، منوها بأن هناك عدة قطاعات كانت الأكثر تأثرًا بالأزمة منها الصحة والتعليم والعقارات.

من جانبه، قال المهندس مدحت محمود، مدير الحلول الرأسية بشركة «هواوى تكنولوجيز»:«التحول الرقمى للصناعات المختلفة يمثل فرصة هائلة لخلق قيمة مشتركة لكل من الصناعة والمجتمع».