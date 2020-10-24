شكرا لقرائتكم خبر عن «إيتيدا»: تفوقنا على دول كبرى فى التعامل مع أزمة «كوفيد - ١٩» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عمرو محفوظ، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، إن العالم يشهد اهتماما غير مسبوق وإقبالا هائلا على خدمات تكنولوجيا المعلومات ومنتجات البرمجيات، نتيجة جائحة كورونا والتى غيرت الكثير من أنماط العمل ودفعت مختلف القطاعات نحو الخدمات الرقمية وتبنى المعاملات الإلكترونية، ما يضع المزيد من المسؤولية والالتزام على شركات البرمجيات المصرية وضرورة جاهزيتها للفرص الهائلة التى أتاحتها الجائحة لقطاع تكنولوجيا المعلومات.

وأكد «محفوظ» خلال ملتقى عقدته الهيئة عبر الإنترنت لشركات التكنولوجيا والبرمجيات تحت عنوان «التحول الرقمى.. محور لاستدامة معدلات الأداء العالية»، أن العديد من التقارير العالمية أشادت باستجابة وقدرات البنية التحتية فى مصر والاستعداد الرقمى لمقدمى خدمات تعهيد تكنولوجيا المعلومات، مقارنة بنظيراتها من الدول التى تقدم تلك الخدمات، مشيراً إلى تفوق مصر على دول كبرى مثل الهند فى الاستجابة للظروف الحالية والمرونة والتكيف السريع لمقدمى الخدمات فى مصر وهو ما سنسعى لاستغلاله فى جذب المزيد من الاستثمارات فى قطاع التعهيد.

وأشار إلى أن 70% من المؤسسات العالمية بدأت بالفعل بتسريع مبادراتها المتعلقة بالأعمال والخدمات الرقمية، بينما يتوقع 67% منهم زيادة فى الميزانيات المرصودة للتكنولوجيا بنسبة 7٪، وذلك طبقاً لنتائج آخر مسح أجرته شركة «جارتنر» العالمية لرؤساء مجالس الإدارات لعدد من المؤسسات والشركات العالمية.

وشدد رئيس الهيئة على أن مصر تشهد طفرة فى عمليات التحول الرقمى، خاصة مع حرص الدولة على بناء مصر الرقمية.