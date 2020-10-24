شكرا لقرائتكم خبر عن علماء بريطانيين: كورونا يتحور وقد يسبب وفاة المصابين أسرع من الموجة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت أوراق المجموعة الاستشارية العلمية للطوارئ في بريطانيا SAGE أن فيروس كورونا يتحور وقد يموت المرضى بسرعة أكبر من الموجة الأولى للفيروس، وقالت المجموعة الاستشارية لتهديدات فيروس الجهاز التنفسي الجديدة والناشئة (NERVTAG) إن النتائج قد تعني أن فيروس كورونا أصبح الآن أكثر عدوى، بحسب ما ذكرت جريدة "دايلي ميرور" البريطانية.





وقال الباحثون إن المملكة المتحدة ليس لديها القدرة على دراسة هذه الطفرات لفيروس كورونا وفهم ما إذا كان يمكن أن تكون ضارة أم لا.

قال العلماء في NERVTAG ، التي تعمل مع المجموعة الاستشارية العلمية الحكومية SAGE، إن هناك احتمال أن تزيد هذه التغييرات من قدرة Covid-19 على الانتشار.

قالت الورقة البحثية: "في المملكة المتحدة، يراقب الباحثون حاليًا ما إذا كانت الطفرات تحدث أم لا، لكنهم لا يتحققون بشكل منهجي مما إذا كانت هذه الطفرات مهمة أم لا."

وأضافت "نحن نفتقر حاليًا إلى القدرة على إجراء تقييم سريع ومنهجي للأهمية البيولوجية للتغير الجيني المكتشف."

وفقًا لبيانات شبكة المعلومات السريرية لكورونا يموت مرضى الفيروس التاجي في المملكة المتحدة الآن بسرعة أكبر مما كانوا عليه في المرحلة الأولى من الوباء.

حتى الأول من أغسطس، كان المرضى يموتون بمعدل 13 يومًا بعد ظهور أعراض مثل السعال أو ارتفاع درجة الحرارة أو فقدان حاسة الشم والتذوق.

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ولكن منذ ذلك الحين، انخفضت هذه الفترة إلى سبعة أيام فقط في المتوسط ​​- 7.5 عند الرجال وستة أيام عند النساء.

ومع ذلك، فقد تم تفسير الانخفاض في الوقت من خلال انخفاض معدل الوفيات - مع تعافي المزيد من المرضى وبالتالي عدد أقل من الوفيات بعد معارك طويلة مع الفيروس.

شهدت المملكة المتحدة زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة، يقدر الخبراء أن 1 من كل 130 شخصًا في إنجلترا أصيب بالفيروس في أسبوع واحد.

يقدر مكتب الإحصاءات الوطنية أن ما بين 407500 و 459300 شخص في المجتمع أصيبوا بالفيروس في أي وقت من الأسبوع حتى 16 أكتوبر.

يأتي ذلك بعد أن حذر كبير المستشارين العلميين للحكومة من أن إنجلترا قد تشهد الآن ما بين 53000 إلى 90.000 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد يوميًا.

ومن الواضح أنه مع هذا العدد من الإصابات ، تتوقع زيادة في دخول المستشفى أيضًا، وإجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكدة في المملكة المتحدة هو 830،998 حالة، وفقًا لأحدث البيانات ، توفي 44571 شخصًا بعد الإصابة بالفيروس.