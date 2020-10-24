شكرا لقرائتكم خبر عن «الجهني» يوضح علاقة تورم الرقبة بالغدة الدرقية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح د. ناصر الجهني استشاري الغدد الصماء والسكري، أن التورم في الرقبة من جهة اليمين قد يكون غدة لمفاوية أو غدة درقية.

وأضاف الجهني، في تغريدة عبر “تويتر”: “إذا كانت وظيفة الغدة الدرقية سليمة فلا يستثني تورم أو عقد الغدة الدرقية”، موضحا أن تحاليل الغدة تحدد وظيفتها مثل الخمول أو النشاط ولكن لا تستثني تورمها.

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وفي وقت سابق، وجه د. الجهني نصائح لمرضى الغدة الدرقية؛ خاصة بعد استئصالها، وقال إنه ليست هناك حاجة للحمية لعلاج خمول الغدة الدرقية بعد استئصالها، وإنما يفضل الالتزام بالتغذية السليمة.

ونصح د. ناصر الجهني بالتغذية الجيدة والصحية وممارسة الرياضة وإنقاص الوزن والاستمرار على دواء الخمول والمتابعة والتأكد أن التحليل ضمن النطاق الطبيعي.

وفي حالة تساقط الشعر نصح د. الجهني ببحث الأسباب الأخرى مثل نقص الحديد أو فيتامين (د) أو أي سبب آخر.