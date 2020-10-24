شكرا لقرائتكم خبر عن متى يتم اللجوء إلى الجراحة لعلاج السمنة؟ .. «تخصصي الملك فيصل» يُجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أشار مستشفى الملك فيصل التخصصي إلى أن معدل انتشار السمنة بين الاطفال الذكور بالمملكة أعلى من الإناث، وذلك بسببقلة الحركة واتباع العادات الغذائية السيئة، موضحًا متى يلجأ الشخص إلى إجراء عمليات جراحية للتخلص من السمنة المفرطة.

وقال حساب التثقيف الصحي للمستشفى على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه يُقصد بمصطلح السمنةهو وجود زيادة مٌفرطة في تراكم الدهون بالجسم، حيث تُعد السمنة من الأمراض المُزمنة والمُسببة لبعض الأمراض مثل: أمراض القلب والشرايين، داء السكري، ارتفاع ضغط الدم، آلام الظهر والمفاصل وبعض أنواع السرطانات.

وأشار المستشفى إلى أنه يمكن تقييم وزن الشخص، عن طريق استخدام مؤشر كتلة الجسموهي صيغة رياضِية يُقسم وزن الشخص بالكيلوغرام على مربع طوله بالمتر (كغ/م٢)، لمعرفة إن كان وزنه في المعدل الطبيعي أو لا،ويُعد مؤشر كتلة الجسم الطبيعي هو من ١٨- ٢٥ كغ/م٢، و زيادة الوزن من ٢٥.١- ٢٩، أما السمنة إذا كان مؤشر كتله الجسم ٣٠ فأكثر.

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وقد تزيد الدهون المتراكمة حول الخصر من خطورة الإصابة بأمراض القلب والسّكري، فالنساء اللاتي يزيد محيط خصرهن عن ٨٨ سم والرجال الذين يزيد محيط خصرهم عن ١٠٢سم هم أكثر عرضة للإصابة بهذه المخاطر عن غيرهم.

فيما قد تكون زيادة الوزن أو السمنةأحد الأعراض الجانبية لبعض الأدوية مثل: مضادات الاكتئاب، بعض أدوية السكري وكذلك بعض وسائل منع الحمل، لذا يجب التحدث مع الطبيب عن الآثار الجانبية للعلاج ومعرفة كيفية السيطرة على زيادة الوزن.

بينما قد تحدث زيادة الوزنعند إصابة الشخص بخمول في الغدة الدرقية والذي يقصد به انخفاض معدل الهرمونات التي تفرزها الغدة في الجسم، حيث تتم معالجتها بأخذ العلاج الطبي بالإضافة إلى اتباع الحمية وممارسة الرياضة.

وأشارتالدراسات الحديثة، أن معدل انتشار السمنةلدى الأطفالفي المملكة عند الذكور يتراوح بين ١٧-٢٤ ٪ وعند الإناث ١٤-٢١٪ حيث إن أحد مسببات انتشار السمنة بين الأطفال قلة الحركة واتباع العادات الغذائية السيئة.

و أوضح المستشفى أنهفي الحالات المُتقدِمة منالسمنةقد تكون الجراحة الحل الأخير الذي قد يلجأ إليها الشخص، حيث يكون مؤشر كتلة الجسم لديه أعلى من ٤٠كغ/م٢ ، أو ٣٥ كغ/م٢ بالإضافة إلى إصابته ببعض الأمراض المصاحبة للسُمنة مثل: داء السكري وأمراض القلب والشرايين.