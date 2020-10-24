إنفوجراف.. 6 خطوات للتخلص من دهون البطن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعتبر دهون البطن أو الكرش إحدى المشكلات التي يواجهها العديد من الأشخاص دون أن يعرفوا حلا ناجعا لها.

وتعطي دهون البطن مظهرا غير مقبول لدى البعض مما يتسبب في الإحراج، فضلا عن التعرض إلى بعض الأمراض الخطيرة ومنها السكري وأمراض القلب وتصلب الشرايين، فالمعدل الطبيعي لمحيط الخصر للرجال 102 سم وللنساء 88 سم وعند الزيادة عن هذا المعدل يجب عليك التخلص من هذه الدهون الزائدة بمنطقة البطن.



الإنفوجراف التالي يستعرض أهم الخطوات التي تساعدك في التخلص من دهون البطن..



