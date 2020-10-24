"الشامبيونشيب" يحرم بن رحمة من مواجهة محرز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خرج الجزائري سعيد بن رحمة من تشكيلة فريقه الجديد وست هام يونايتد لمواجهة مانشستر سيتي بالجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

وقرر الاسكتلندي ديفيد مويس مدرب وست هام استبعاد بن رحمة مجددا من قائمة "الهامرز"، ليؤجل ظهوره الأول مع الفريق إلى وقت لاحق، ويحرمه من مواجهة مواطنه رياض محرز نجم مانشستر سيتي.



وكان صاحب الـ25 عاما انضم إلى وست هام قبل بضعة أيام، قادما من برينتفورد، الناشط في دوري الدرجة الأولى "شامبيونشيب"، على سبيل الإعارة مع خيار ضمه بعقد دائم.

ومن جانبه، برر مويس استبعاده للجناح الجزائري بقوله "سعيد (بن رحمة) يقوم بعمل جيد، لكنه لا يزال بحاجة للوصول إلى المستوى الذي نريده منه، لذا سيتعين عليه الانتظار قليلا للحصول على فرصته".

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وأكد مدرب الهامرز أن الأمر لا يتعلق باللاعب الجزائري فحسب، مضيفا: "قلت ذلك مسبقا عن كل اللاعبين القادمين إلينا من الشامبيونشيب، فأنا لست متعجلا في الدفع بهم، وأفضل منحهم الفرصة في التوقيت المناسب".

وبغيابه عن مباراة (السبت)، فإن مواجهة بن رحمة لمحرز لأول مرة في البريمييرليج ستتأجل إلى وقت لاحق.

يذكر أن محرز بدأ المباراة في تشكيلة السيتيزنز الأساسية، التي لم تشهد أي تغيير من جانب المدرب الإسباني بيب جوارديولا لأول مرة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2017.