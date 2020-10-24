شكرا لقرائتكم خبر عن الرقص والرياضة وأشياء أخرى تقاوم الاكتئاب والملل.. إزاى تزود هرمون السعادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتئاب وملل ووحدة جميعها من الأمور التى نمر بها جميعا قد يكون بسبب ضغط العمل أو مشاغل الحياة عموما وهنا يحتاج كل منا للاسترخاء والشعوربالسعادة بعض الوقت ، ولأن هناك هرمون يسمى بهرمون السعادة فى الجسم ينتج عند تناول بعض الاطعمة او اتباع نظام معين فى اليوم، يقدم الخليج 365 بعض النصائح لزيادة هرمون السعادة والتخلص من الاكتئاب فى أسرع وقت وفقا لما ذكره موقع billsorganics

الطريقة الأفضل والأكثر فعالية لزيادة السيروتونين هي ممارسة الرياضة اليومية. 20 إلى 30 دقيقة من التمارين يوميًا تكفي للحصول على الفوائد. ممارسة الرياضة لها فائدة إضافية تتمثل في تنظيم النوم ، وتصفية الذهن ، والحفاظ على قلوبنا قوية ووزن صحي. ينتج ويزيد مستويات الإندورفين والسيروتونين مما يحسن الحالة المزاجية ومستويات الطاقة في المرة القادمة التي تشعر فيها بالإحباط ، اذهب في نزهة سريعة بالخارج أو أرقص أوخذ فصلًا في تمرين جماعي وشاهد كيف يتغير إدراكك.

2:اقضِ وقتًا في ضوء الشمس

يحتاج معظمنا فقط إلى التعرض القصير والمنتظم لأشعة الشمس لمساعدة أجسامنا على تخليق فيتامين (د) الضروري لإنتاج المواد الكيميائية في الدماغ مثل الدوبامين والنورادرينالين وأسيتيل كولين. ينتج الجسم فيتامين (د) استجابةً لتعرض الجلد لأشعة الشمس، يوجد أيضًا بشكل طبيعي في عدد قليل من الأطعمة بما في ذلك بعض الأسماك وزيوت كبد السمك وصفار البيض - وفي منتجات الألبان والحبوب المدعمة ، ولكن لا شيء أفضل من التعرض للشمس لبعض الوقت.

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3:تناول بعض الشيوكولاتة

تحتوي الشيوكولاتة الداكنة ذات الجودة العالية على العديد من الفوائد الصحية المذهلة بما في ذلك كونها معززة للإندورفين كما أنها تقلل الالتهاب وتخفض ضغط الدم .

4:تناول الكربوهيدرات الجيدة

وجدت الأبحاث أن الأطعمة الكربوهيدراتية تزيد من مستويات السيروتونين لدينا وتحسن مزاجنا ، وبالتالي تزيد من هرموناتنا السعادة أفضل الكربوهيدرات التي يمكن تناولها هي نسبة منخفضة من السكريات ، وعضوية ومغذية معتمدة ، مثل: الكعك ، والخبز المحمص ، والموز ، والأرز البني ، والشوفان.

5:قم بتربية كلب أو قطة

أظهرت الأبحاث أن ملاعبة كلب أو قطة لمدة 15 دقيقة فقط تطلق هرمونات السيروتونين والبرولاكتين والأوكسيتوسين التي تشعر بالراحة ، وتقلل من هرمون الكورتيزول. يمكن للحيوانات الأليفة خفض ضغط الدم وتقليل التوتر وتحسين الشعور بالوحدة وتقليل السلبية.