الطبخ الآمن.. 5 نصائح مهمة لمنع تلوث الطعام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعد منع تلوث الطعام أمرا ضروريا، خاصة في ظل طوارئ فيروس كورونا المستجد، التي يحاول فيها الملايين حول العالم مكافحة الوباء بجميع الطرق

ويحدث التسمم الغذائي نتيجة تناول طعام لامس مواد ضارة، والذي يمكن أن يحدث أثناء عملية التحضير، إذا لم يتم الطهي بشكل جيد، أو حتى بعد ذلك، جراء تعرض الطعام لعوامل خارجية.







في كلتا الحالتين، سواء كان طعاماً أو شراباً، يكمن سر تجنب التلوث في الطهي الشامل وبعض ممارسات النظافة البسيطة، التي نستعرضها في التقرير التالي نقلا عن موقع "فان بيدج" الإيطالي..

1- تنظيف منطقة الطهي

لإبعاد الجراثيم والبكتيريا، يعد تنظيف أسطح وأواني الطهي أمراً بالغ الأهمية، كما هو الحال في المطبخ بأكمله.

كما يجب إضافة الاهتمام بالنظافة الشخصية إلى هذه الاحتياطات، مثل قص الأظافر وربط الشعر وغسل اليدين جيداً قبل وأثناء وبعد تحضير الطعام.

يُنصح أيضاً بإبقاء المواد الكيميائية الضارة بعيداً عن منطقة الطهي مثل البوتاجاز أو على الأقل، وضع ملصق عليها، حتى لا ترتكب أخطاء قاتلة أثناء تحضير الطعام.

2- الفصل بين الأطعمة المطبوخة والنيئة

عند وجود مكونات نيئة مثل الأسماك أو اللحوم، فلابد من التأكد من عدم ملامستها للأطعمة المطبوخة، لأن السوائل المتسربة من هذه الأنواع من الأطعمة تحتوي على ميكروبات خطيرة يمكن أن تلوث الأطعمة الأخرى.

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ويجب إحكام إغلاق علب الأسماك واللحوم جيداً قبل تخزينها في الثلاجة، والتأكد من عدم استخدام الأواني نفسها مع الأطعمة المطبوخة والنيئة، لأن هذا سيمنعها من تلويث بعضها البعض.

3- طهي الطعام بطريقة جيدة

من أفضل الطرق للتخلص من المواد الضارة التأكد من طهي الطعام جيداً قبل تقديمه أو تذوقه.

لا تعيش معظم الكائنات الحية الدقيقة الضارة في درجات حرارة أعلى من 60-70 درجة مئوية، الأمر الذي يجب أخذه في الاعتبار خاصة عند طهي اللحوم، والتي تميل إلى أن تكون أكثر عرضة لوجود الجراثيم.

4- تخزين الطعام في درجات الحرارة المناسبة

لا يمكن تخزين الأطعمة النيئة أو المطبوخة في درجة حرارة الغرفة دون التعرض لخطر نمو الكائنات الحية الدقيقة، لذا ينصح بتخزينها في الثلاجة أو الفريزر، حيث ستؤدي درجات الحرارة المنخفضة إلى إعاقة النمو المحتمل للميكروبات التي يمكن القضاء عليها لاحقاً، عن طريق طهي الأطعمة النيئة وتسخين المطبوخة.

كما ينصح بعدم نسيان أن درجات الحرارة المثالية للتبريد للثلاجة تتراوح بين 4-5 درجات مئوية، بينما تنخفض في الفريزر إلى -18 درجة، وفقاً للطعام نفسه.

5- استخدام المياه النقية والطعام الطازج

يتعرض الماء بسهولة للتلوث بالجراثيم والعوامل الكيميائية، ولهذا من الضروري التأكد من استخدام مياه الشرب النظيفة والمنقاة بشكل مثالي أثناء عمليات التحضير والطهي.

كما يجب الاهتمام بنضارة الطعام، لذلك يجب الانتباه إلى اختيار المواد الغذائية الطازجة والاهتمام بتواريخ انتهاء صلاحية المواد الغذائية المختلفة.



