شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل:جامعة أكسفورد ستحصل على 6% من أرباح لقاح أسترازينكا ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاوضت جامعة أكسفورد البريطانية مع شركة أسترازينكا للأدوية على صفقة لتحصل الجامعة على حصة بنسبة 6 % من أرباح لقاح فيروس كورونا، اللقاح الذي يعد من أبرز المرشحين كلقاح لكورونا في العالم، ومن المقرر أن تجني جامعة أكسفورد مئات الملايين من الجنيهات إذا ثبت نجاح اللقاح المحتمل لها لفيروس كورونا، وفقا لما ذكرته جريدة "ديلي ميل" البريطانية.

وقد أبرم الرؤساء في أكسفورد صفقة مع أسترازينكا AstraZeneca الذي سوف يصنع ويوزع اللقاح لتجنب تكرار الأخطاء في الماضي في المرة الأخيرة التي أنقذت فيها جامعة أكسفورد العالم من عدوى مميتة، من خلال تطويرها للبنسلين في عام 1940، حيث لم تكن ذكية بما يكفي لكسب المال منها.

ووعدت أسترازينكا بتقديم أول 3 مليارات جرعة من لقاح كورونا بسعر التكلفة، مما يعني أنها لن تسعى لتحقيق ربح ولكن قد يتعين أخذ اللقاح سنويًا مثل لقاح الأنفلونزا لإعطاء جرعة معززة حيث تقل المناعة.

وفى حالة إذا ظل لقاح أكسفورد هي الأفضل، أو الوحيد المرشح الذي أثبت فعاليته، عندها يمكن للجامعة أن تربح مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية.

قالت جامعة أكسفورد إن أي عائدات سيتم "إعادة استثمارها مباشرة في البحوث الطبية، بما في ذلك التأهب لمواجهة الأوبئة ومركز أبحاث اللقاحات".

يخضع لقاح أكسفورد حاليًا للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية على عشرات الآلاف من الأشخاص حول العالم ، ويقول باحثوه إن اللقاح قد يكون جاهزًا بحلول نهاية العام ويتم طرحه بشكل جماعي بحلول ربيع عام 2021.

من المحتمل أن الصفقة بين أكسفورد وأسترا زينيكا ومقرها كامبريدج قد أبرمت في الربيع، ولكن نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال اليوم.

قالت لويز ريتشاردسون، نائبة رئيس جامعة أكسفورد، إن الجامعة كانت حريصة على عدم ارتكاب نفس الأخطاء التي ارتكبتها قبل 80 عامًا مع البنسلين.

في عام 1940 ، أثبت عالما أكسفورد هوارد فلوري وإرنست تشين أن البنسلين يمكن أن يزيل الالتهابات البكتيرية، مما أدى إلى ظهور أول مضاد حيوي في العالم.

على الرغم من إحداث ثورة في الطب في ذلك الوقت، إلا أن الجامعة بالكاد جنت أي أموال من اكتشافها، أخبر السير جون بيل، أستاذ الطب بجامعة أكسفورد ، وول ستريت جورنال أنه إذا لم يتأكدوا من أن لديهم حصة في اللقاح، فإن الناس سيقولون: " جامعة بريطانية تخترع شيئًا يساوي أطنانًا من المال، وأعطوها مجانا."

قال "لم تدخل الجامعة هذا النقاش بفكرة جني الكثير من المال.. لكنها لم تكن تريد أن تبدو ساذجة أيضًا."

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وأضاف "لنفترض أن اللقاح أصبح لقاحًا موسميًا لفيروس كورونا ويباع بمليار دولار سنويًا بالنسبة لنا أن نجلس هناك ولا نكسب المال يبدو غبيًا جدًا."

وأشار إلى أن مقدار الربح الذي سيحققه لقاح Covid-19 من أكسفورد لمستثمريه يعتمد على عدد اللقاحات الأخرى التي يجب أن ينافسها.

في حين أن حصة الجامعة البالغة 6 % ستعود مباشرة إلى تمويل المشاريع البحثية، يمكن للعلمين الرئيسيين وراء اللقاح أن يجلبوا ثروة شخصية.

شارك الأستاذان في جامعة أكسفورد ، سارة جيلبرت وأدريان هيل ، في تأسيس Vaccitech في عام 2016ابتكرت الشركة الناشئة اللقاح التجريبي - الذي لا يزال قيد التجارب البشرية - جنبًا إلى جنب مع خبراء في معهد جينر بالجامعة.

تظهر سجلات Company House أن الخبراء يمتلكون ما يقرب من 10 % من الشركة ، والتي بلغت قيمتها 65.8 مليون جنيه إسترليني العام الماضي قبل انتشار الوباء هذا يعني أن كلاهما سيحصل على نصيبه من الإيرادات إذا نجح Covid-19 في الوصول إلى السوق.

للمقارنة ، تحقق لقاحات الإنفلونزا حوالي 4 مليارات جنيه إسترليني ربحًا لشركات الأدوية كل عام، على مستوى العالم.

يأتي ذلك بعد أن أشارت دراسة الليلة الماضية إلى أن لقاح Covid-19 الذي تم تطويره في أكسفورد يعمل بشكل مثالي ويبني مناعة قوية ضد الفيروس.

تقع الآمال الكبيرة على اللقاح ، وهو المرشح الأوفر حظًا عالميًا ، وقد ثبت أنه يحفز استجابة مناعية بأمان لدى المتطوعين الذين أعطوه في التجارب المبكرة.

ولكن ، على عكس اللقاحات التقليدية التي تستخدم فيروسًا ضعيفًا ، أو كميات صغيرة منه ، فإن لقاح أكسفورد المبتكر يجعل الجسم جزءًا من الفيروس نفسه.

وجد باحثون بقيادة جامعة بريستول الآن أن هذه التكنولوجيا الجريئة تعمل مع فيروس كورونا ، تمامًا كما فعلت مع الفيروسات المماثلة في الماضي.

وجدت دراسة أجريت على الخلايا في المختبر أن اللقاح يسلم بشكل فعال التعليمات الخاصة ببروتين كوفيد ، الذي تنسخ الخلايا آلاف المرات لإنتاجه بكميات كبيرة.