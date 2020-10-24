شكرا لقرائتكم خبر عن التجارب تؤكد فشل أدوية التهاب المفاصل فى علاج مرضى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يوجد علاج أو دواء محدد لعدوى فيروس كورونا الجديد حتى الآن يتم إعادة توجيه العديد من الأدوية المستخدمة لأمراض أخرى واختبارها لإيجاد طرق لعلاج العدوى الفيروسية، وفقًا لأحدث الدراسات، فتبين أن استخدام عقارالتوسيليزوماب لعلاج التهاب المفاصل ليس له أي فعالية ضد فيروس كورونا الجديد.

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news يستمر المرض الناجم عن الفيروس التاجي الجديد في جميع أنحاء العالم دون علاج محدد أو علاج للمرض، كان الباحثون يتطلعون إلى إعادة توظيف الأدوية للعدوى الأخرى، مثل تلك الخاصة بالملاريا وفيروس نقص المناعة البشرية وغيرهم من أجل إيجاد علاج للمرض الفيروسي يمكن أن يساعد تغيير الغرض من الأدوية في إيجاد طرق علاج فعالة بتكلفة اقتصادية.

ويبحث الباحثون في عقاقير مختلفة لعلاج أعراض معينة أحد هذه الأدوية وهو عقار توسيليزوماب المستخدم في علاج ألم المفاصل والتورم الذي يحدث في التهاب المفاصل الروماتويدي يستخدم الدواء أيضًا لإدارة الآثار الجانبية الخطيرة للعلاج بالخلايا التائية CAR-T. ، ولكن لم تظهرالنتائج الأولية أن عقارالتوسيليزوماب مفيد ضد فيروس كورونا

وفقًا لـ Adarsh ​​Bhimraj طبيب الأمراض المعدية في Cleveland Clinic الأمريكية ، اكد أن النتائج الأولية التي أجريت للتحقق من تأثيرات عقار tocilizumab على فيروس كورونا ليست جيدة، حيث أعتقد الباحثون من قبل أن الدواء قد يساعد في علاج فيرس كورونا عن طريق ترويض الالتهاب الزائد ، كما يفعل في الحالات الأخرى التي يستخدم فيها.

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فيما أكدت كارولين كالفي أخصائية الرعاية الرئوية والرعاية الحرجة في جامعة كاليفورنيا كلية سان فرانسيسكو للطب "إن البيانات من التجارب حتى الآن لا تدعم الاستخدام الروتيني للتوسيليزوماب في المرضى الذين يعالجون في المستشفى بفيروس كورونا".

وبالرغم من عدم جدواه في التجارب، أكد الباحثون إنه قد يكون من السابق لأوانه شطب الدواء باعتباره غير فعال بالنسبة لـفيروس كورونا ، وقد تكون هناك حاجة لمزيد من التجارب العشوائية لفهم دوره في علاج COVID-19 الشديد أو الوقاية منه.