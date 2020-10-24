شكرا لقرائتكم خبر عن ما مقدار الكافيين الآمن أثناء الحمل .. اعرفى الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخاف كثير من النساء الحوامل من شرب القهوة حتى لا يؤثرالكافيين على الجنين الحمل، ولكن هل هناك داعٍ لكل هذا الخوف أم أن هناك مقدار آمن من الكافيين يمكن للمرأة الحامل تناوله في اليوم.. هذا ما نتعرف عليه في هذا التقرير، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك" الأمريكي.

يحصل معظم الناس على الكافيين السائل مع مشروب غازي أو مشروب طاقة أو شاي أو قهوة إذا كنت حاملاً ، توصي منظمة الحمل الأمريكية بالحد من تناول الكافيين إلى 200 ملج يوميًا، وهذا يشمل أيضًا الطعام الذي يحتوي على الكافيين.

ولكن كيف تعرف أنك وصلت إلى الحد الأقصى؟ يمكن العثور على الكافيين في ما يلي:

-علبة مشروب غازي: 40 ملج من الكافيين

-كوب واحد من الشاي: 75 ملج

-عبوة 250 مل من مشروب طاقة: حتى 80 ملج

كوب واحد من القهوة سريعة الذوبان: 100 ملج

كوب واحد من القهوة المفلترة: 140 ملج

الشوكولاتة: 31 ملج

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كوب واحد من القهوة منزوعة الكافيين: 12 ملج

كوب واحد من الشوكولاتة الساخنة: 9 ملج

هل سيؤثر الكافيين على حملي وطفلي؟

خلال فترة الحمل، قد يستغرق جسمك وقتًا أطول في استقلاب الكافيين هذا يعني أنه قد يكون لديك مادة الكافيين في مجرى الدم لفترة من الوقت بعد تناول القهوة أو غيرها من المشروبات التي تحتوي على الكافيين وهذا يسمى تصفية الكافيين ، والذي يشير إلى المدة التي يستغرقها الكافيين لترك مجرى الدم.

تزود المشيمة طفلك بالطعام والأكسجين من خلال الحبل السري لهذا السبب، عندما تشرب القهوة أو غيرها من المشروبات التي تحتوي على الكافيين، سيكون طفلك في الطرف المتلقي لها.

في حين أن هناك دراسات لها أدلة متضاربة، فمن الأفضل إبقاء كمية الكافيين التي تتناولها أقل من 200 مجم.

وجدت إحدى الدراسات أن كمية الكافيين التي يتم تناولها أثناء الحمل لن يكون لها تأثير على نوم الطفل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من حياته.

درس الباحثون في جامعة بيلوتاس أطفال ما يقرب من 900 امرأة تناولن الكافيين أثناء الحمل ووجدوا أن استهلاك الكافيين أثناء الحمل لم يؤثر على نوم أطفالهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى نظروا أيضًا إلى النساء اللائي تناولن الكافيين والإرضاع ووجدوا نتائج مماثلة.

عندما يتعلق الأمر بالرضاعة الطبيعية ، فمن الممكن أن يشعر طفلك بآثار الكافيين.

ذكرت دراسة أخرى أن أنماط النوم السيئة والانزعاج كان سائدًا عند الأطفال الذين شربت أمهاتهم حوالي 10 أكواب أو أكثر من القهوة يوميًا أثناء الرضاعة الطبيعية أولئك الذين شربوا أكثر من 450 مل من القهوة يوميًا قد يكون لديهم كمية أقل من الحديد في لبن الأم.