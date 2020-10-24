7 حيل لإنقاص الوزن بدون ريجيم.. منها إخفاء الطعام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لا شك أن أفضل طريقة لإنقاص الوزن هي اتباع نظام صحي ومتوازن وممارسة النشاط البدني بانتظام، ولكن ليس من السهل دائماً اتباع هذا الأمر

ولكن الأمر الذي لا يعرفه الكثيرون، هو أنه ليس من الضروري دائماً اتباع نظام غذائي صارم لإنقاص الوزن، بل يمكن باستخدام بعض الحيل البسيطة خسارة بضعة كيلوجرامات زائدة دون بذل الكثير من الجهد.



وفي التقرير التالي يقدم موقع "today" الإيطالي مجموعة من الحيل البسيطة التي يمكنك بواسطتها تقليل الوزن دون عمل ريجيم..



1- تناول الطعام ببطء

من أهم نصائح خسارة الوزن دون اتباع نظام غذائي، ضرورة تناول الطعام ببطء ومضغ كل قضمة بعناية شديدة.

في الواقع، يحتاج دماغنا إلى وقت لإدراك الإحساس بالشبع، لذا فإن تناول وجبة بهدوء يساعد على الشعور بالشبع مبكراً وتقليل السعرات الحرارية التي يتم تناولها.

2- تناول البروتينات

نشرت المجلة الأمريكية للتغذية السريرية نتائج تجربة تم فيها إبراز العلاقة المتبادلة بين استهلاك البروتينات والشعور بالشبع.

ويرجع هذا التأثير إلى عمل الجريلين، وهو هرمون يحفز إنتاجه بواسطة البروتينات والذي يلعب دوراً أساسياً في تقليل الشعور بالجوع، لذلك لفقدان الوزن، من المفيد زيادة استهلاك البروتينات للشعور بالشبع، ومن ثم تجنب تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات وفقدان الوزن بشكل أسرع.

3- إخفاء الطعام

أظهرت دراسة نُشرت في مجلة تعليم الصحة والسلوك Health Education & Behavior أن إبقاء الطعام دائماً في مرمى البصر يزيد من الشعور بالجوع ويدفع لتناول المزيد من الطعام.

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لذلك، ينصح عند الرغبة في فقدان الوزن الزائد، بتجنب وجود الأطعمة "الممنوعة" دائماً في متناول اليد، وإظهار طبق من الفاكهة الطازجة بدلا منها.

4- لون الأطباق

وبحسب تجربة نشرتها مجلة Appetite العلمية، فإن تقديم الطعام في أطباق حمراء اللون يحفز عقولنا دون وعي على "التوقف"، كما هو الحال أمام إشارة المرور، مما يجعلنا نستهلك كميات طعام أقل، مع ضرورة تجنب تناول الأكل في أطباق باللونين الأبيض والأزرق، لأنهما يحفزان الشهية.

5- تجنب تناول الطعام أمام التلفزيون

لتجنب تناول كمية أكبر من الطعام والقدرة على إنقاص الوزن، تجنب تناول الطعام أمام التلفزيون، في الواقع، ثبت على نطاق واسع أن تناول الطعام دون الانتباه إلى الكمية الموجودة في الطبق، يزيد من كمية السعرات الحرارية التي يتم تناولها حتى 10٪ أكثر.

6- شرب الماء قبل الوجبات

حيلة أخرى مفيدة للغاية لتقليل الجوع وتقليل كمية السعرات الحرارية المستهلكة هي شرب الماء قبل الوجبات، فهي طريقة أثبتت فعاليتها من خلال العديد من الدراسات العلمية.

7- النوم الجيد

لإنقاص الوزن والحفاظ على اللياقة البدنية، من المهم اتباع بعض العادات العامة الجيدة، من أبزرها الحصول على قسط كافٍ من النوم، لأن قلة النوم تؤدي إلى اختلال التوازن بين هرمون اللبتين والجريلين، وهما الهرمونان اللذان ينظمان الشهية.

وبالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي التقليل من أهمية الإجهاد، لأنه يحفز إنتاج الكورتيزول، وهو الهرمون الذي يؤثر على مركز الجوع ومن ثم تناول كميات أكبر من الطعام.





