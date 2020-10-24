سعر الدولار في السودان اليوم السبت 24 أكتوبر 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه السوداني، اليوم السبت، عند سعر 250 جنيها سودانيا، في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

ولا يزال سعر الدولار الأمريكي في البنوك العاملة بالسودان عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.

وسادت حالة من الارتباك لدى السوق الموازية للنقد بعد إعلان الحكومة عزمها تعديل أسعار الصرف، وتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا قرار استبعاد السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

المنحة الثانية للبنك الدولي

ووقع السودان والبنك الدولي في الخرطوم، الجمعة، اتفاقا تحصل بموجبه الحكومة السودانية على منحة قدرها 370 مليون دولار.

وهذه هي المنحة الثانية التي يقدمها البنك الدولي للسودان، إذ سبقها مبلغ 400 مليون دولار في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

رفع السودان من قائمة الإرهاب

وأعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع رسميا قرار استبعاد السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

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وقال المجلس، في بيان نشر عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، إن "التوقيع تم بصفة رسمية من جانب ترامب، وسيتم الإعلان بعد قليل".

سعر اليورو والإسترليني

واستقر سعر اليورو الأوروبي في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، عند 280 جنيها، بينما جاء سعره على شاشات تداول البنوك عند 61.15 جنيه للشراء، و61.47 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني في السوق السودانية الموازية، نحو 290 جنيها، بينما في بنك السودان المركزي ارتفع إلى 72.21 جنيه للشراء، و 72.57 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وبلغ سعر الريال السعودي في السوق الموازية 64 جنيها، فيما سجل في البنوك نحو 14.67 جنيه للشراء، و 14.74 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي، نحو 65 جنيها في السوق السوداء، بينما استقر على شاشات تداول بنك السودان المركزي بلغ 14.97 جنيه للشراء، و 15.05 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي في السوق غير الرسمية عند 646 جنيها، وفي البنوك 179.78 جنيه للشراء، و 180.68 جنيه للبيع.