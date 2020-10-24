سعر الدولار في لبنان اليوم السبت 24 أكتوبر 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجع متوسط سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، في مستهل تعاملات اليوم السبت، في الوقت الذي استقر فيه السعر في البنوك، ومكاتب الصرافة.

وسجل سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية خلال التعاملات المبكرة من صباح السبت، 6800 للشراء، و6900 للبيع، بحسب بعض المتعاملين في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

وكان متوسط سعر الدولار قد ارتفع مقابل الليرة اللبنانية في تعاملات أمس الجمعة، إلى 7150 ليرة للشراء، و7075 ليرة للبيع، عقب تراجعه الكبير بعد تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة في لبنان.

ووسط خلاف بين الفرقاء في لبنان حول صيغة الحكومة يجري رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري استشارات نيابية غير ملزمة في مقر البرلمان.

ورغم تأكيد الحريري أنه سيبذل جهودا لتشكيل مجلس وزراء من الاختصاصيين، لا تزال بعض الأطراف تدفع باتجاه حكومة تكنوسياسية، أي يكون للأحزاب الدور الأكبر فيها.

أسعار الصرافة

وأبقت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين الشراء عند سعر 3850 ليرة للشراء و3900 للبيع كحد أقصى.

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سعر الدولار في البنوك

وثبت مصرف لبنان المركزي سعر صرف الدولار عند 1507.5 ليرة. ولا يطبق هذا السعر إلا لواردات الوقود والأدوية والقمح.

وحددت البنوك سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين.

يحتاج لبنان إلى نحو 93 مليار دولار لإنقاذ اقتصاده، وفق تقرير معهد الدفاع عن الديمقراطية الأمريكي، فيما تواصل الليرة اللبنانية انهيارها أمام الدولار.

وبلغ معدل التضخم في لبنان 500% على أساس سنوي، وأكثر من 125% على أساس شهري، بحسب تقرير نشرته صحيفة النهار اللبنانية.

وبلغ مجموع الدين العام في لبنان حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، 90 مليار دولار، ليشكل 170% من الناتج المحلي، وتزامن ذلك مع البطالة وغلاء المعيشة وتدني مستوى البنى التحتية.

وكان مصرف لبنان المركزي قد أعلن في نهاية فبراير/شباط أن قيمة الاحتياطي من العملات الأجنبية لديه يبلغ 35.8 مليار دولار، وبلوغها 15 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، ما يعني تراجعا بنسبة 58% في غضون 4 أشهر.