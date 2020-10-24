تعرف على أسباب ظهور حب الشباب

السبت 24 أكتوبر 2020

اكتشف علماء الأحياء، أن الأشخاص الذين يعانون من حب الشباب، ينخفض عندهم تعبير بروتين GATA6. لذلك يفترضون أن اكتشافهم سيساعد على ابتكار طرق جديدة لعلاج حب الشباب.



وتفيد مجلة Nature Communications، بأن حب الشباب هو أحد الأمراض الجلدية الواسعة الانتشار، ويعاني منه نحو 650 مليون شخص في العالم. ويظهر حب الشباب نتيجة انسداد بصيلات الشعر بخلايا الجلد الميتة والزهم.

ولكن الآليات المسؤولة عن ذلك لم تدرس بصورة مفصلة وبالمستوى المطلوب. ويعتقد أن المرض ينتقل وراثيا وتلعب الجينات دورا رائدا في العملية ولا يوجد دواء أو علاج فعال لهذا المرض المزمن. بحسب روسيا اليوم.

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وقد درس علماء أحياء من سبع بلدان برئاسة فيونا واط من كلية لندن الملكية، خلال وضعهم نموذج للعصيات الدهنية البشرية، خطوط الخلايا المشاركة في توازن الجزء العلوي من الشعر. وذلك بأخذ عينات من جلد خمسة أشخاص أصحاء وتسعة مرضى يعانون من مستوى مختلف من حب الشباب، واكتشفوا، أن بروتين GATA6 منخفض جدا عند المرضى.

وقد أثبت الباحثون، أن البروتين GATA6 يتحكم بعدد من العمليات الفسيولوجية بما فيها تكاثر وتمايز الخلايا الكيراتينية -خلايا البشرة في بصيلات الشعر، وأن حمض الريتينوئيك (تريتينوين Tretinoin) المستخدم في علاج حب الشباب، يحفز نشوء تعبير بروتين GATA6.

وقد حصل الباحثون على إثباتات تجريبية، تؤكد أنه عبر مسارالإشارات، يمنع GATA6 تكون البثور التي تسد مسامات بصيلات الشعر ويخفف كثيرا حالة المرضى الذين يعانون من حب الشباب.