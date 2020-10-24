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شكرا لقرائتكم خبر عن يفوز بالجائزة الكبرى لليانصيب مرتين في عام واحد.. ما هو؟ والان مع التفاصيل
السبت 24 أكتوبر 2020
على الرغم من أن فرص الفوز باليانصيب قد تكون ضئيلة إن لم تكن معدومة، لكن حظ رجل واحد تحدى هذه الصعاب.
وفاز مايكل كريستيانسن من مدينة نورفولك بولاية نبراسكا الأمريكية بالجائزة الكبرى في اليانصيب للمرة الثانية هذا العام.
وحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإن مايكل كريستيانسن من مدينة نورفولك فاز بالجائزة الكبرى لليانصيب مرتين هذا العام.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، فاز كريستيانسن بمبلغ 100 ألف دولار بعد شراء تذكرة 20X The Money Scratch.
وكان قد فاز أيضا في مارس الماضي بجائزة 50 ألف دولار بعد شراء تذكرة Money Clip Scratch.
وقال مايكل، للصحفيين: "لم أصدق ذلك.. ما هي احتمالات وقوع هذا الأمر مرتين في السنة؟ لم أعتقد أن فوزي كان حقيقيا".
وحين سئل كريستيانسن عما ينوي فعله بالمال، قال إنه يريد بناء مرأب جديد للسيارات، وسيخصص بعض المال لتقاعده.
وأضاف أن ابنته توفيت مؤخرا، مشيرا إلى أنه سيحاول شراء المنزل الذي عاشت فيه.
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