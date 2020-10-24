ليبيا تسجل قفزة كبيرة في إصابات كورونا و16 حالة وفاة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بواقع 448 حالة.

وسجلت ليبيا، السبت، قفزة في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بتسجيل 990 إصابة جديدة، فضلا عن وفاة 16 حالة خلال 24 ساعة.







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وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 448 إصابة و233 حالة شفاء، فيما لم تشهد أية حالات وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 54 ألفًا و374 شخصًا، بينهم 23 ألفًا و619 حالة نشطة، ووفاة 790.

وتشهد ليبيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وبلغت أعلى حصيلة للإصابات 1164 يوميًا.