طرق طبيعية لعلاج تشققات البطن

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 أكتوبر 2020 01:46 مساءً -

تشققات البطن أو علامات التمدد، تعد أبرز الآثار الجانبية المزعجة لفترة الحمل والولادة، خاصة مع تكرار الإنجاب، وتعرض البطن للشد نتيجة حجم الجنين، وهذه العلامات تظهر عادة في الشهر السادس أو السابع من الحمل، وتستمر حتى ما بعد الولادة، وأول ما تفكر فيه الأم بعد استعادة عافيتها، البحث عن طريقة سريعة للتخلص من هذه التشققات، بالكريمات باهظة الثمن، أو بالعلاجات الطبيعية، «الخليج 365 نت» استضافت الدكتور حسين الكومي أستاذ الأمراض الجلدية بالجامعة للتوضيح

علاجات طبيعية لعلاج تشققات البطن

معلومات تهمك

تشققات البطن..علامات التمدد

تشققات البطن بعد الولادة والتي تُعرف باسم علامات التمدد، هي علامات تُغيّر شكل الجلد بسرعة، بسبب زيادة الوزن وتحدُث هذه المشكلة خلال الحمل، وعند زيادة الوزن ومن ثم نقصانه

ولا تُعتبر هذه التشققات دلالة على أن هناك مُشكلة صحية، وهي تحدُث لدى كل من الرجال والنساء، وتظهر على شكل خطوط حمراء أو بنفسجية اللون، ومن ثم تتلاشى وتأخذ لوناً مختلفاً

ولا يُمكن التخلص من هذه العلامات بطرق طبيعية، وإنما يُمكن تخفيفها بشكل كبير، بحيث تُصبح غير مرئية، وقد تظهر علامات التمدد باللونين الأبيض أو الفضي، كما يُمكن أن تظهر هذه الخطوط على الثديين والأرداف

8طرق طبيعية لعلاج تشققات البطن

زيت جوز الهند لعلاج تشققات البطن

يمكن علاج تشققات البطن بعد الولادة باستخدام مكونات طبيعية متوافرة في كل بيت، مثل

1-زيت جوز الهند..حيث يمتص الجلد الأحماض الدهنية الموجودة في الزيت بسهولة

ويشجع على إنتاج الكولاجين المفيد للبشرة، مما يخفف من علامات التمدد بشكل سريع، دلكي به الأماكن المصابة، ولا داعي لشطفه بعد ذلك

زبدة الكاكاو لعلاج تشققات البطن

2-زبده الكاكاو..وهي مشتقة من دهن الكاكاو، ويتشربها الجلد أيضاً بسهولة، ما يسمح له بالاحتفاظ برطوبته، ما يساعد مع الوقت على تقليل علامات التمدد.

دلكي الأماكن المصابة بكمية وفيرة منها مرة أو مرتين يوميّاً، خاصة بعد الاستحمام

زيت الزيتون لعلاج تشققات البطن

3-زيت الزيتون.. يحتوي زيت الزيتون على مضادات الأكسدة التي تعالج تلف الخلايا وفيتامين «هـ»، لذا فإن استخدامه بانتظام سيساعدكِ في التخلص من علامات التمدد، دلكي به الأماكن المصابة، واتركيه طوال الليل

أو اغسليه بالماء الفاتر بعد 20 - 30 دقيقة، ويفضل تسخين زيت الزيتون قبل الاستخدام لتنشيط الدورة الدموية بجسمكِ.

زيت الأرجان

4-زيت الأرجان.. يحتوي زيت الأرجان على فيتامينيْ «أ، هـ»، بالإضافة إلى أحماض دهنية ومواد مغذية أخرى تجعل البشرة أكثر ليونة وأقل التهاباً، وهذا هو السبب في أنه مثالي لتقليل علامات التمدد

دلكي أماكن العلامات ببضع قطرات من زيت الأرجان مرة يوميّاً بعد الاستحمام.

5-جل الألوفيرا.. ويستخرج من نبات الصبار، وله فوائد علاجية وتجميلية متعددة، ويساعد على التخفيف من علامات التمدد، يمكنك استخراجه بنفسك من سيقان الصبار، أو شراء جل الصبار وتدليك الأماكن المصابة به مرة واحدة في اليوم

عصير الليمون يخلصك من علامات التمدد

6-عصير الليمون..الأحماض الطبيعية الموجودة فيه قادرة على أن تخلصكِ من علامات التمدد مع الوقت، وطريقة الاستخدام سهلة.

ضعي قطعاً من القطن في العصير، واتركيها على علامات التمدد لمدة عشر دقائق تقريباً، ثم انزعيها وستلاحظين الفرق مع الوقت والمواظبة على الاستخدام.

أهمية التمارين الرياضية

7-الكركم.. فهو يحتوي على مادة الكركمين المفيدة في علاج مشكلات الجلد والبشرة، وللاستخدام اخلطي مسحوق الكركم في الماء أو عصير الليمون أو زيت جوز الهند حتى يتشكل لديكِ ما يشبه المعجون

وضعيه على علامات التمدد مرة أو مرتين في اليوم.

8-ممارسة التمارين الرياضية.. فهي تساعد على تنشيط الدورة الدموية، وتزيد من مرونة الجلد

كريم طبيعي منزلي لعلاج تشققات البطن

تشققات البطن

المكونات: ½ كوب زبده الكاكاو. ملعقة كبيرة زيت فيتامين «هـ» 2. ملعقة كبيرة شمع عسل مبشور ومذاب، زيت جنين القمح (اختياري)

الطريقة: اخلطي المكونات جميعها جيداً، واحفظيها في زجاجة، واستخدمي الكريم يوميّاً للحصول على نتيجة فعالة وسريعة لإزالة تشققات البطن بعد الولادة

وصفات بسيطة..لإزالة تشققات البطن

وصفات كثيرة لعلاج تشققات البطن

باستخدام السكر: يُستخدم السُكر من قبل الأطباء في التقنيات الخاصة بالتخلص من تشققات البطن، ويُمكن استخدام السُكر حسب الطريقة الآتية. كوب من السُكر، ربع كوب من أحد الزيوت الطبيعية مثل زيت جوز الهند أو زيت اللوز

Advertisements

الطريقة: يُخلط كوب من السكر مع ربع كوب من أحد الزيوت الطبيعية مثل زيت اللوز، أو زيت جوز الهند، يُضاف القليل من عصير الليمون

يُفرك الجلد المصاب بالتشققات بواسطة الخليط لمدة 8 - 10 دقائق، تُكرر الطريقة عدة مرات في الأسبوع خلال الاستحمام

توزيع بياض البيض على التشققات

باستخدام: الإنزيمات الموجودة في بياض البيض فلها فعالية كبيرة في زيادة مرونة الجلد، وهذا ما يسمح بتلاشي علامات التمدد الموجودة في مناطق مختلفة من الجسم

المكونات: بياض بيضة واحدة أو بيضتين، فرشاة لتوزيع بياض البيض

الطريقة: يُخفق بياض البيض برفق، وباستخدام الفرشاة يُوزع على المناطق المصابة بالتشققات، يُترك بياض البيض حتى يجف

يُغسل الجلد بالماء البارد، يُستخدم كريم مرطب للبشرة: يُمكن إضافة بضع قطرات من زيت جوز الهند أو زيت اللوز للحصول على فوائد إضافية، كما يجب استخدام هذه الطريقة يومياً للحصول على أفضل النتائج

علاج تشققات البطن ..بالقهوة

كافيين القهوة يعالج التشققات

يُمكن للكافيين الموجود في القهوة اختراق البشرة بسهولة، وتنشيط خلايا البشرة من خلال تنشيط الدورة الدموية، وهذا عند مزجه بزيت الزيتون

مزيج القهوة مع زيت الزيتون يوفران التغذية اللازمة للبشرة المتضررة مما يُسرع من شفائها، كما أنها تحتوي أيضاً على مضادات للأكسدة

المكونات: نصف كوب من حبوب القهوة المطحونة، ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند

الطريقة: تُخلط المكونات مع بعضها. تُدلك المناطق المتضررة بالخلطة. تُكرر الطريقة قبل كل استحمام

علاج تشققات البطن باستخدام خل التفاح

خل التفاح..لعلاج تشققات البطن

الرابعة باستخدام خل التفاح، فهو من المواد الطبيعية المفيدة لعلاج الندب والبقع الموجودة على البشرة، كما أنه يُقلل من علامات التمدد

المكونات: كوب من خل التفاح. نصف كوب من الماء. زجاجة تحتوي على رذاذ. الطريقة: يُخفف خل التفاح بالماء. يوضع خل التفاح المخفف في الزجاجة. تُرش المناطق المصابة بالتشقق للتخلص من علامات التمدد، وتُترك حتى تجف بشكل طبيعي. يُترك خل التفاح على الجلد لمدة ليلة كاملة. تُكرر الطريقة يومياً قبل النوم. ملاحظة: في حال كانت البشرة حساسة يُضاف كوب من الماء إلى الخل بدلاً من نصف كوب

نصائح طبية لمعالجة تشققات البطن

الكثير من الماء لعلاج التشققات

استخدام غسول لإصلاح البشرة يومياً، واستخدام المحاليل الخاصة بعلاج التشققات التي لا تحتاج لوصفة طبية، ومن الأفضل أن هذه المنتجات تحتوي على الفازلين ضمن مكوناتها

شُرب الكثير من الماء يومياً بما لا يقل عن 8 أكواب، وقد يحتاج بعض الأشخاص كمية أكبر من ذلك، كما يجب تقليل كمية المشروبات الغازية المتناولة، وهذا للحفاظ على ترطيب البشرة والشفاء بشكل أسرع

ينصح الخبراء النساء بتناول 2700 مل من السوائل يومياً، وللرجال 5003 مل يومياً، وتشمل هذه السوائل الماء، والسوائل الموجودة في الأطعمة، إلى جانب العصائر الطازجة، والمشروبات الساخنة والمفيدة

الشوكولاتة الداكنة علاج لتشققات البطن

تناول 2 - 3 مربعات من الشوكولاته الداكنة يومياً، لأنها تحتوي على مادة الفلافونول، وهي من المواد المضادة للأكسدة، ولها دور في تقليل الاحمرار، والسماح للبشرة بالتنفس

كما أن الكاكاو الموجود في الشوكولاته يُحافظ على رطوبة البشرة، مما يجعل علامات التمدد أقل ظهوراً، وللحصول على أفضل النتائج يُنصح بتناول الشوكولاته التي تحتوي على 70 في المائة من الكاكاو

هل لديك طرق أخرى لمعالجة تشققات البطن؟ شاركينا تجربتك