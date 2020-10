صنع حفاضات الأطفال في المنزل

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 أكتوبر 2020 01:46 مساءً - تعد حفاضات الأطفال هي رفيق الطفل والأم حتى عمر سنتين، ولذلك فهي تستهلك قدراً لا يستهان به من ميزانية الأسرة، وكذلك فبعض حفاضات الأطفال قد تكون غير مناسبة للطفل رغم أنها من الأنواع الجيدة والمباعة والمتداولة في الأسواق، ولذلك فقد قررت " الخليج 365" أن تقدم لك طريقة إعداد حفاضات الأطفال في المنزل وذلك من موقع The Benefits and Advantages of Using Cloth Diaper حيث يشرح طريقة صنع الحفاضات في المنزل كالآتي.

فوائد الحفاضات القماشية

الحفاضات المنزلية صديقة للبيئة

تساعد الحفاضات القماشية على توفير المال منذ ولادة الطفل وحتى بلوغه العامين يمكن أن تستفيد منه الأسرة في أمور ضرورية.

الحفاضات القماشية لا تسبب الضيق في منطقة الفخذين للطفل.

لا تسبب الحفاضات القماشية الحساسية لجلد الطفل.

يمكن الحصول عليها في أي وقت لأنك تصنعيها في المنزل، كما يمكن أن تختاري الألوان التي تحبينها.

الحفاضات القماشية صديقة للبيئة بعكس الحفاضات الورقية.

طريقة صنع حفاضات منزلية

الأدوات المطلوبة

أنت بحاجة لعدة أنواع من القماش

ماكنة خياطة يدوية صغيرة.

خيوط من البوليستر.

مجموعة من الأزرار.

ثلاث طبقات من القماش "طبقة داخلية ناعمة، طبقة متوسطة سميكة، وطبقة خارجية غير منفّذة للماء".

Advertisements

الحشوة الداخلية من مادة الميكروفيبر.

شرائط مطاطية لمنطقة الفخذين عند الطفل.

الخطوات

يجب غسل القماس بماء ساخن قبل الخياطة

يجب أن تقومي بغسيل القماش الذي ترغبين بصنع الحفاضات منه ثلاث مرات بماء ساخن لكي يصبح أكثر قدرة على الامتصاص.

قصي طبقات القماش الثلاثة على شكل مستطيل أبعاده 50 و25 سنتيمترًا على الترتيب.

قومي بوضع الطفل بحيث تكون مؤخرته على القماش، ويكون وضعه على واحدة من طبقات القماش، وحددي أبعاد الطفل بالقلم الرصاص.

قصي القطعة حسب الخطوط التي قمت بوضع علاماتها بقلم الرصاص، ثم قصي الطبقتين المتبقيتين بنفس الطريقة.

حددي مقاسات طفلك فوق القماش

ضعي الميكروفيبر بين الطبقة الأولى والثانية، ثم قومي بخياطة الطبقات الثلاثة ببعضها.

ثبتي شرائط المطاط على جوانب الحفاضة.

وثبتي الأزرار حسب ما تحبين أو حسب مقاسات الطفل.

ليس بالضرورة أن تستخدمي القماش الجديد، فيمكن استخدام اي أقمشة قديمة لديك.

والآن عزيزتي الأم لو كان لديك أي سؤال حول الحفاضات المنزلية، أتركيه في المربع أسفل الموضوع ليجيب عليك خبراء الخليج 365.