6 فوائد غير متوقعة للجزر الأرجواني

مع بداية فصل الشتاء والتوقعات بموجة ثانية لفيروس كورونا أطعمة عديدة يجب إدخالها إلى نظامك الغذائي تساعد على رفع المناعة ومحاربة العديد من الأمراض، وتعد أبرز تلك الأطعمة الجزر فهناك ألوان مختلفة مثل البرتقالي والأبيض والأرجواني والأحمر والأصفر. مهما كانت ألوانه، فإن جميع أنواع الجزر غنية بالعناصر الغذائية، وخاصة الجزر الأرجواني فهو مليء بمضادات الأكسدة.

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يعد الجزر الأرجواني مصدراً جيداً للفيتامينات والمعادن، ويحتوي على مضادات الأكسدة القوية التي تسمى الأنثوسيانين والتي لها تأثيرات إيجابية على صحتك.

إليك أبرز الفوائد الصحية للجزر الأرجواني وطرق استهلاكه.

جميع أنواع الجزر غنية بالعناصر الغذائية المختلفة مثل فيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين بـ6 وفيتامين هـ وفيتامين ك والألياف والبوتاسيوم والفوسفور والريبوفلافين والنياسين والثيامين والحديد والكالسيوم.

ومع ذلك، فإن الجزر الأرجواني غني بالأنثوسيانين وهي أصباغ ملونة قابلة للذوبان في الماء تنتمي إلى مجموعة مضادات الأكسدة الفينولية والتي تفيد صحتك بعدة طرق.

1. قد يساعد في إنقاص الوزن

يمكن أن يجعلك تناول الجزر الأرجواني تشعرين بالشبع لفترة طويلة ويقلل من شهيتك، وذلك بفضل محتواه من الألياف.

أظهرت دراسة أجريت عام 2016 أن الأشخاص الذين يستهلكون المزيد من الأطعمة الغنية بالأنثوسيانين قد يساعدون في إدارة الوزن والوقاية من السمنة.

2. قد يقلل من مخاطر متلازمة التمثيل الغذائي

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متلازمة التمثيل الغذائي هي مجموعة من الحالات التي تزيد من خطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وجدت دراسة نشرت في المجلة البريطانية للتغذية أن الفئران التي تغذت على نظام غذائي غني بالكربوهيدرات والدهون أصيبت بارتفاع ضغط الدم وتليف الكبد والتليف القلبي وضعف تحمل الجلوكوز ودهون البطن، وتم إعطاؤها عصير الجزر الأرجواني، مما أدى إلى تحسن في تحمل الجلوكوز، وهيكل ووظيفة القلب والأوعية الدموية والكبد بسبب الخصائص المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات من الأنثوسيانين.

3. خفض مستويات الكوليسترول

يمكن لوجود الأنثوسيانين في الجزر الأرجواني أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عن طريق الحفاظ على مستويات الكوليسترول لديك تحت السيطرة. قد يساعد الأنثوسيانين على خفض الكوليسترول السيئ وزيادة الكوليسترول الجيد.

4. قد يقلل من مخاطر مرض السكري

تزيد السمنة أو زيادة الوزن من خطر الإصابة بمرض السكري. وقد أظهرت الدراسات أن زيادة تناول الأطعمة الغنية بالأنثوسيانين يمكن أن تساعد في إدارة ومنع مخاطر الإصابة بمرض السكري.

5. يحارب السرطان

أشارت دراسة أخرى نُشرت في المجلة العالمية لأمراض الجهاز الهضمي إلى أن تناول كمية كبيرة من الفواكه والخضراوات الأرجوانية تقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون.





6. تقليل مخاطر الإصابة بمرض الزهايمر

أظهرت الدراسات أن الأنثوسيانين فعال في الحماية من الاضطرابات العصبية التنكسية مثل مرض الزهايمر ويمكن أن يساعد في تحسين الوظيفة الإدراكية .