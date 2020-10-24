لديك حساسية من الحليب .. 6 بدائل له من مطبخك

يستخدم الحليب المجفف في العديد من الوصفات، ويستخدم أيضًا لتكثيف الحساء والصلصات.

الحليب المجفف مناسب جدًا للاستخدام. ومع ذلك إذا لم يكن لديك مسحوق الحليب في متناول اليد أو لا يمكنك تناوله لأنك تتبعين نظامًا غذائيًا نباتيًا، أو لديك حساسية من الحليب أو لا تتحملين اللاكتوز

فهناك بعض البدائل لمسحوق الحليب الذي يمكنك التفكير فيه. إليك بدائل الحليب.

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1. مسحوق حليب اللوز

يتكون مسحوق حليب اللوز من نقع اللوز في الماء وتقشير القشرة ثم تحميصه وطحنه إلى مسحوق ناعم.

اللوز منخفض الدهون ويحتوي على كمية جيدة من البروتين والألياف والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والزنك وفيتامين ج وفيتامين ب 6 وفيتامين هـ والفولات والريبوفلافين والنياسين والثيامين.

يمكنك استخدام مسحوق حليب اللوز كبديل للحليب المجفف باستخدام كوب واحد لكل نصف كوب من مسحوق الحليب.

2. مسحوق حليب جوز الهند

يتم تجفيف حليب أو كريم جوز الهند بالرش لصنع مسحوق حليب جوز الهند. إنه منتج نباتي وغير مشتق من الألبان وخالٍ من اللاكتوز.

يعتبر مسحوق حليب جوز الهند مصدرًا جيدًا للبروتين والدهون والكربوهيدرات والكالسيوم والحديد والبوتاسيوم .

يمكن استخدامه في الكاري والحساء والصلصات. فقط استخدمي كميات صغيرة من مسحوق حليب جوز الهند في وصفاتك.

3. مسحوق حليب الشوفان

مسحوق حليب الشوفان هو مسحوق حليب نباتي يتم الحصول عليه من الشوفان الكامل.

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الشوفان غني بالبروتين والألياف والكالسيوم والحديد والريبوفلافين والنياسين والثيامين والمواد الكيميائية النباتية.

يتميز مسحوق حليب الشوفان بمذاق معتدل وحلو قليلًا، ويمكن استخدامه كبديل لبودرة الحليب. يمكنك إضافة مسحوق حليب الشوفان إلى المشروبات لتحسين النكهة والوصفات المخبوزة.

4. مسحوق الأرز

مسحوق الأرز، ويسمى أيضًا دقيق الأرز، مصنوع من الأرز المطحون جيدًا. يمكن للأشخاص النباتيين والذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز والحساسية تجاه منتجات الألبان أو فول الصويا تناول مسحوق الأرز.

يحتوي مسحوق الأرز على البروتين والكربوهيدرات والألياف والكالسيوم والبوتاسيوم.

يمكن إضافة مسحوق الأرز إلى المشروبات واستخدامه في الطهي والخبز. ومع ذلك، فإن مسحوق الأرز أحلى من مسحوق الحليب، لذا فهو مثالي للاستخدام في الحلويات والعصائر وألواح الجرانولا والمخبوزات.

5. مسحوق جوز الكاجو

يتم سلقها وتحميصها وطحنها إلى مسحوق ناعم. إنها كريمية ولها نكهة حلوة قليلاً وملمس يعمل جيدًا في العصائر والمشروبات والأطباق الحلوة والمالحة. بالإضافة إلى ذلك، فإن ثمار الكاجو مغذّية. غنية بالبروتينات والألياف والكربوهيدرات والبوتاسيوم والزنك والحديد والكالسيوم والثيامين والريبوفلافين وفيتامين B6 .

6.مسحوق حليب الصويا

هو أفضل بديل آخر للحليب المجفف عن طريق نقع فول الصويا طوال الليل، وتجفيفه بالشمس ثم تحميصه وطحنه إلى مسحوق ناعم. يعتبر فول الصويا مصدرًا جيدًا للبروتين والألياف والدهون والكربوهيدرات والحديد والكالسيوم. يمكن استبدال مسحوق حليب الصويا بكميات متساوية لمسحوق الحليب في جميع أنواع الوصفات.