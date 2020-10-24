القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت ولاية فيكتوريا بؤرة تفشي مرض "كوفيد-19" في أستراليا 4 حالات إصابة بالمرض في المدارس، السبت، وذلك قبل يوم واحد من التخفيف المتوقع لقيود التباعد الاجتماعي الصارمة.
وبدأت ملبورن أكثر ولايات أستراليا سكاناً في الخروج من موجة ثانية بعد أن أدى عزل عام صارم منذ يوليو/تموز إلى خفض الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد إلى أعداد مؤلفة من رقم واحد بعد وصولها للذروة في أغسطس/آب بتجاوزها 700 حالة.
وقال مسؤولون إن الولاية اكتشفت في الساعات الـ24 الماضية 7 حالات جديدة ، من بينها أربع حالات مرتبطة بمدرستين في الضواحي الشمالية لملبورن مما دفع السلطات إلى إصدار أوامر لنحو 800 شخص بالعزل الذاتي.
وذكر رئيس وزراء فيكتوريا، دانييل أندروز أن بعض الإعلانات ستصدر الأحد كما هو متوقع، لكن البعض الآخر سيعتمد على نتائج آلاف الاختبارات التي أجريت في الأيام القليلة الماضية في المناطق المحيطة.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل تخفيف القيود.. تزايد الإصابات في بؤرة تفشي كورونا بأستراليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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