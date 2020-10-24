إنفوجراف.. 4 مسارات للإصابة بكورونا‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الطبيب والإعلامي الروسي ألكسندر مياسنيكوف عن مسارات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ووضع مياسنيكوف مظاهر عدوى "كوفيد- 19" في 4 سيناريوهات، الأول: مرض من دون أعراض، الثاني: عدوى الفيروس التاجي مصحوبة بأعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة.

أما السيناريو الثالث: مضاعفات في شكل التهاب رئوي خفيف، والرابع: شكل عدواني من المرض مع التهاب رئوي حاد.

Advertisements

ولفت الطبيب الروسي إلى أن الخيار الرابع "خطير"، خاصة إذا كان المريض يعاني من أمراض مزمنة.

الإنفوجراف التالي يستعرض مسارات الإصابة بفيروس كورونا:



