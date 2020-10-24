شكرا لقرائتكم خبر عن استنئاف تجارب المرحلة الثالثة للقاح جونسون المحتمل لكورونا بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة جونسون Johnson & Johnson إنها تستعد لاستئناف التجربة السريرية للقاح التجريبي لمحاربة كورونا، في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تم تعليقها الأسبوع الماضي بعد مرض أحد المتطوعين، وفقا لموقع "ميديكال" الطبي، وأضافت شركة J&J إنها "تخطط لاستئناف توظيف المتطوعين" في المرحلة الثالثة من التجربة، التي بدأت في أواخر سبتمبر، ومن المفترض أن تضم في النهاية 60 ألف مشارك.

وقالت المجموعة في بيان "بعد تقييم شامل لحدث طبي خطير تعرض له أحد المشاركين في الدراسة ، لم يتم تحديد سبب واضح"، وأضافت "لم تجد الشركة أي دليل على أن اللقاح المرشح هوالذي تسبب في الحادث".

جدير بالذكر أن شركة "جونسون آند جونسون" قد علقت بصفة مؤقتة تجاربها السريرية للقاح كورونا في 12 أكتوبر الماضي بعد إصابة أحد المتطوعين في الدراسة بمرض لا تفسير له، وقالت الشركة حينها في بيان إن مرض المتطوع يخضع لمراجعة وتقييم لجنة لمراقبة البيانات والسلامة، فضلا عن أطباء الشركة وأطباء سلامة وأمان اللقاح.