إنفوجراف.. اليوم العالمي لشلل الأطفال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحتفل منظمة الصحة العالمية يوم ٢٤ أكتوبر باليوم العالمي لشلل الأطفال، وهو اليوم الذي يصادف ذكرى ميلاد العالم الأمريكي جوناس سالك.
وتمكن سالك الذي عاش في الفترة من (1914-1995)، من تطوير أول لقاح فعال ضد شلل الأطفال عام 1955.
ويعد شلل الأطفال مرضا فيروسيا شديد العدوى يغزو الجهاز العصبي وهو كفيل بإحداث الشلل التام في غضون ساعات من الزمن ويصيب هذا المرض الأطفال دون سن الخامسة بالدرجة الأولى.
وتشير إحصائيات منظمة الصحة العالمية إلى انخفاض معدلات الإصابة بشلل الأطفال من نحو 350 ألف حالة سجلت في أكثر من 125 بلدا بالمرض عام 1955 إلى 33 حالة أبلغ عنها عام 2018.
الإنفوجراف التالي يرصد أبرز المعلومات عن اليوم العالمي لشلل الأطفال.
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