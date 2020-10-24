تسلسل زمني لتفشي كورونا.. 10 أشهر من الصدمة والفقد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - 10 أشهر تقريبا مرت على اجتياح كورونا العالم ليغير نمط الحياة، ويصبح علامة فارقة في تاريخ الألفية الجديدة ويدفع العلماء لسباق اللقاح. ”الخليج 365” ترصد التسلسل الزمني لفيروس كورونا بداية من الظهور في الصين ثم الانتقال لمعظم الدول فيما سمي "جائحة" وانتهاء بتسابق الدول لاكتشاف المصل حتى أواخر أكتوبر/تشرين الأول.

31 ديسمبر 2019 السلطات الصينية تبلغ منظمة الصحة العالمية بانتشار مرض جديد في سوق مدينة ووهان للمأكولات البحرية، وإصابة 34 شخصا توفي منهم 7. تحديد أول شخص توفي بسبب الفيروس لرجل عمره 61 عاما يعيش في ووهان. 22 يناير مدينة ووهان الصينية تطبق حظر السفر وتلغي رحلات الطيران وتوقف القطارات والحافلات. 31 يناير "كوفيد-19" يخترق قواعد 18 دولة وتضاعف الحالات في وقت قياسي، وإيطاليا أول دولة تعلن حالة الطوارئ. 26 فبراير السعودية تعلق الدخول إلى أراضيها بغرض أداء مناسك العمرة. 10 مارس الصين تعلن السيطرة عمليا على تفشي الفيروس في ووهان. 11 مارس الصحة العالمية تصنف فيروس كورونا "جائحة" بعد إصابة 110 آلاف. 27 مارس الولايات المتحدة تصبح الأولى عالميًا من حيث عدد الإصابات بإجمالي 81 ألفا.

2 مايو أوروبا تكسر حاجز المليون ونصف إصابة بكورونا. 4 مايو إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA تصرح باستخدام الدواء المطور بصفة أساسية لعلاج الإيبولا "ريميديسفير" لعلاج بعض حالات كورونا. 23 مايو الصين تعلن عدم تسجيل إصابات بالفيروس للمرة الأولى منذ انتشار الوباء 19 مايو، و5 ملايين إصابة بكورونا حول العالم. 9 يونيو الصحة العالمية تصدم العالم بإعلان أن 40% من إصابات كورونا نقلها مرضى لم تظهر عليهم أعراض. Advertisements 23 يونيو السعودية تعلن إقامة الحج بأعداد محدودة وللراغبين من الجنسيات الأخرى الموجودين على أراضيها. 28 يونيو الإصابات تتخطى 10 ملايين وبعض الدول تشهد طفرات جديدة في انتشار العدوى وتعيد فرض العزل العام.

8 يوليو الصحة العالمية تقول إن هناك أدلة على احتمالية انتشار كورونا عبر الهواء. 17 يوليو الأمم المتحدة تطلق أكبر خطة للاستجابة الإنسانية في تاريخها بـ10.3 مليار دولار تغطي الاحتياجات الإنسانية لمتضرري كورونا في أكثر من 60 دولة. 17 سبتمبر العالم يسجل 30 مليون إصابة بكورونا. 22 سبتمبر الإمارات الأولى عالميا في عدد الفحوصات التي أجريت للكشف عن كورونا. 28 سبتمبر الصحة العالمية تكشف عن اختبار سريع لكورونا نتيجته خلال 15 دقيقة بـ5 دولارات فقط.

2 أكتوبر البيت الأبيض يعلن إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا. 5 أكتوبر منظمة الصحة العالمية تتوقع أن 10% من سكان العالم أصيبوا بـ"كوفيد-19". 13 أكتوبر أول وفاة لشخص أصيب بفيروس كورونا للمرة الثانية وهي هولندية عمرها 89 عاما. 18 أكتوبر عودة الصلاة وأداء العمرة في المسجد الحرام بعد تعليق استمر 2013 يوما. 20 أكتوبر إصابات كورونا تتخطى حاجز الـ40 مليون، وأكثر من مليون وفاة و30 مليون حالة تعافي.



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