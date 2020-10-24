شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. هل ستكون لقاحات كورونا آمنة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى بداية جائحة كورونا COVID-19 كان هناك إجماع بين مقدمى الرعاية الصحية ومسئولى الصحة العامة على أن اللقاح الذى يوفر مناعة كاملة لـ CoV-2، الفيروس الذى يسبب COVID-19، سينتهى بشكل فعال الوباء.

فى ذلك الوقت اقترح الخبراء أن تطوير لقاح آمن وفعال لـ COVID-19 يمكن أن يتم خلال 12 إلى 18 شهرًا، على الرغم من أن تطوير اللقاح عادة ما يستغرق نحو 10 سنوات.

ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية CDC، قدمت أهم ما يخص مستوى الأمان للقاحات المطورة.

س: لماذا نحتاج إلى لقاح COVID-19؟

ج: الضرورة الملحة للقاحات تعنى العودة للحياة الطبيعية، إذا كنت ترغب فى استئناف أنشطة الحياة العادية، مثل تناول الطعام فى المطاعم، والذهاب إلى المسارح، وكل الأشياء الأخرى التى تريد القيام بها دون اتخاذ إجراءات جذرية فأنت بحاجة إلى "مستوى السكان" من المناعة، وهناك طريقتان لتحقيق ذلك، الأول هو السماح لجميع السكان، أو عدد كبير من الناس بالإصابة بـ COVID-19، سيؤدى هذا إلى قدر كبير من الوفيات، وموت الكثير من الناس، وهو أمر غير مرغوب فيه بشكل واضح، الطريقة الأخرى هى التطعيم.

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س: هل هناك خطر على الأشخاص المسجلين فى تجربة المرحلة اللاحقة دون معرفة نتائج المرحلة السابقة من التجربة؟

ج: لا.. هناك اختلاف بسيط فى كيفية إجراء التجارب، فإذا كانت التجارب منفصلة، فستقوم بنشر البيانات الكاملة، ثم تقوم بتحديد مجموعة جديدة من المشاركين، بالنسبة للتجربة المجمعة، ستنظر لجنة مراقبة البيانات والسلامة فى البيانات المؤقتة وتحدد ما إذا كان لا يزال من المفيد مواصلة التجربة أم لا.





س: ماذا عن سلامة لقاحات كورونا المطورة ؟

تعتبر السلامة من اختصاص هيئات الرقابة والشفافية، ونظرًا لأن هذه حالة طوارئ صحية عامة، فإن اللجان المستقلة ستنظر فى البيانات فى وقت مبكر من العملية، حيث قالت إدارة الغذاء والدواءFDA مؤخرًا إنها ستحتاج إلى رؤية شهرين على الأقل من بيانات سلامة المتابعة المتوسطة من مصنعى اللقاحات قبل أن يفكروا فى اتفاقية ترخيص الطوارئ EUA، وهذا شىء جيد لأنها معايير أكثر صرامة.

وهناك ضمانات مستقلة أخرى معمول به، حيث يمكن للمنظمات المهنية مثل الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال إصدار أو حجب بيانات التأييد الخاصة بهم، وإذا كانت البيانات غير كافية، فإنهم يشيرون إلى ذلك.