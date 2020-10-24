تجربتي مع تنحيف الجزء العلوي بالدايت والتمارين 

اعتبر تجربتي مع تنحيف الجزء العلوي فريدة لأنها ساعدتني على تحقيق النتيجة التي اريد اي على الحصول على جسم بأجزاء متناسقة. ولم اواجه الكثير من المصاعب اثناء خوضها. ولهذا اكتفيت باتباع برنامج غذائي خاص وبممارسة بعض التمارين الرياضية السهلة في المنزل. وهكذا انتهت تجربتي في تنحيف الجزء العلوي بنجاح وهذه تفاصيلها.

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تنحيف الجزء العلوي بالدايت

قررت خوض تجربتي في تنحيف الجزء العلوي من اجل الحصول على جسم متناسق وقوام خال من العيوب. ولهذا استشرت اختصاصية تغذية اشارت الى انه علي اتباع بعض النصائح والالتزام بعدد من القواعد.

1 حرصت على تناول ثلاث وجبات اساسية يومياً وعلى ان تكون متوازنة وصحية وخالية من الدهون الضارة والسكريات. واعلمتني الاختصاصية انه من المهم ان تحتوي هذه الوجبات على البروتينات والخضار والنشويات المطهو بطريقة صحية.

2 تناولت المأكولات الغنية بالألياف. فهذه المكونات ساعدتني على الشعور بالامتلاء والشبع وخصوصاً في الفترات الفاصلة بين الوجبات الاساسية.

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3 توقفت عن تناول الاطعمة التي تحتوي على نسبة مرتفعة من السكر واستبدلتها بمحليات طبيعية مثل العسل.

4 كذلك تنبهت الى انه من الخطأ ان اواصل تناول المشروبات الصناعية الغنية بالسكر والغازية. وفضلت شرب ما لا يقل عن 7 اكواب من الماء يومياً. واحياناً استمتعت بمذاق وفوائد بعض العصائر الطبيعية الطازجة.

5 والخطوة الاكثر اهمية التي قمت بها هي عدم تناول الطعام مباشرة قبل النوم لأن هذا يحفز تراكم الدهون ويعتبر من ابرز اسباب زيادة الوزن.



تنحيف الجزء العلوي بالتمارين



لم تكتمل تجربتي في تنحيف الجزء العلوي الا مع ممارسة التمارين الرياضية المناسبة. واستعنت بمدربة خاصة علمتني كيفية القيام بتمارين الضغط.

تمرين ضغط المقعد

كنت اعتقد ان ممارسة هذا التمرين امر صعب. الا انني عرفت ان هذا الاعتقاد خاطئ حين تدربت على ذلك من خلال قيامي بهذه الخطوات.

1 الاستلقاء على مقعد أو على الأرض.

2 حمل الاثقال الصغيرة بواسطة اليدين.



3 رفع الاثقال الى اعلى ثم انزالها في اتجاه الصدر على ان تصبح موازية للكتفين.

4 التنفس بشكل منتظم مع رفع الاثقال.

تكرار التمرين ضمن مجموعات تتضمن كل منها 10 حركات رفع.



تمرين رفع الكتفين



تعلمت ايضاً، من اجل تنحيف القسم الاعلى من جسمي القيام بهذا التمرين الذي يسمى تمرين ضغط الكتفين. وكنت اقوم في هذه الحالة بهذه الخطوات السهلة.

1 الوقوف مع شد الجسم والحفاظ على وضعية ظهر مستقيم.

2 حمل الاثقال الصغيرة باليدين وابقاء القدمين قريبتين احداهما من الاخرى.

3 جمع الاثقال في يد واحدة.



4 رفع اليد مع الذراع الى اعلى مع تنشق الهواء.

5 لفظ الهواء مع اعادة اليد الى وضعيتها الاساسية.

6 تكرار هذا التمرين ضمن ثلاث مجموعات تتضمن كل منها 10 حركات.



كذلك تعلمت كيفية ممارسة تمرين رفع الاثقال اثناء الجلوس. ولهذا كان علي الجلوس على مقعد او مساحة مسطحة مع جعل قدمي قريبتين احداهما من الاخرى. وبعد ذلك كان يجب ان انحني الى الامام مع طي الخصر والحرص على ابقاء الظهر مستقيماً ثم حمل الاثقال وإلصاقهما بالقدمين. بعد ذلك كنت اقوم برفع ذراعي الى اعلى من الجانبين مع تكرار التمرين ضمن 3 مجموعات تتضمن كل منها من 10 الى 15 حركة. ولهذا ساعدتني تجربتي في تنحيف الجزء العلوي على استعادة رشاقتي مع الحصول على شكل الجسم الذي اريد.

