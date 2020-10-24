كورونا حول العالم.. إيطاليا تخشى خروج الوباء عن السيطرة وأرقام قياسية بأمريكا وألمانيا 

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، السبت، أن عدد الإصابات بلغ 42 مليونا و490 ألفا و365 إصابة.

فيما سجل العالم مليونا و149 ألفا و238 وفاة، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 31 مليونا و427 ألفا و661 متعافيا.



وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم:

رقم قياسي بإيطاليا

أعلنت منطقة كامبانيا بجنوب إيطاليا، الجمعة، أنها ستفرض عزلا عاما لمواجهة فيروس كورونا وحثت البلاد بأكملها على أن تحذو حذوها مع وصول الإصابات الجديدة إلى مستوى قياسي.

وأغلقت بالفعل كامبانيا التي عاصمتها نابولي معظم مدارسها وفرضت حظر تجول ليلي، كما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع في نابولي ضد مئات الأشخاص الذين احتجوا على احتمال اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.





وكانت تلك أول مظاهرات من نوعها تشهدها في إيطاليا منذ تفشي فيروس كورونا قبل ثمانية أشهر.

وارتفعت حالات الإصابة بمرض (كوفيد -19) في جميع أنحاء البلاد 7 أضعاف ما كانت عليه منذ بداية الشهر وقفزت إلى 19143، الجمعة، مما أثار مخاوف من خروج الجائحة عن نطاق السيطرة.

كما أن عدد الوفيات آخذ في الارتفاع وإن كان بمعدل أبطأ وأقل بشكل مستمر.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات 91، الجمعة، انخفاضا من 136 في اليوم السابق وأقل بكثير من ذروة الموجة الأولى في مارس وأبريل 2020 عندما وصلت حالات الوفاة اليومية إلى ذروة تجاوزت 900 حالة وفاة.

وقال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي إنه يريد تجنب فرض عزل عام جديد يؤدي إلى تدمير الاقتصاد الهش بالفعل لكن القانون الإيطالي يمنح زعماء المناطق حرية فرض قيود خاصة.





وقال فينسينزو دي لوكا حاكم كامبانيا على فيسبوك "البيانات الحالية عن العدوى تجعل أي إجراء جزئي غير فعال. علينا إغلاق كل شيء باستثناء تلك الشركات التي تنتج وتنقل السلع الأساسية."

وأضاف دون أن يذكر متى سيبدأ العزل العام "نحتاج إلى بذل جهد أخير للسيطرة على الأمور. نحتاج إلى إغلاق كل شيء لمدة شهر أو لمدة 40 يوما".

وقال حاكم لومباردي ،التي تضم العاصمة المالية لإيطاليا ميلانو ، يوم الجمعة إن منطقته تواجه "وضعا مأساويا" وحث السكان على احترام حظر التجول الذي يبدأ من الساعة 11 مساء حتى الساعة الخامسة صباحا ضمن إجراءات أخرى.

ولا تزال لومباردي التي تمثل بؤرة تفشي المرض الأولي في إيطاليا، أكثر المناطق تضرراً حيث سجلت 4916 حالة إصابة جديدة، الجمعة.

وكانت كامبانيا ثاني أكثر المناطق تضررا مسجلة 2280 حالة إصابة.

أكثر من 10 آلاف وفاة في ألمانيا

سجّلت ألمانيا أكثر من 10 آلاف وفاة جرّاء (كوفيد-19) منذ بداية الجائحة، حسب بيانات رسميّة نُشرت السبت.

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وأحصت البلاد ما مجموعه 10,003 وفيات وفق معهد روبرت كوخ (وكالة حكوميّة اتّحادية)، مع تسجيل 418,005 إصابات على المستوى الوطني.

ومن بين تلك الإصابات، تمّ تشخيص 14,714 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو رقم قياسي يومي.





وقال رئيس معهد روبرت كوخ، لوثر وييلر، إنّ ألمانيا تواجه وضعاً "خطِراً للغاية"، مطالباً السكّان بالتزام إجراءات التباعد الاجتماعي.

وبقيت ألمانيا بمنأى عن الموجة الأولى من إصابات فيروس كورونا التي ضربت أوروبا في الرّبيع، لكنّها تعاني الآن زيادةً حادّة في الحالات، إلى جانب بقيّة دول القارّة.

أمريكا تسجل رقما قياسيا جديدا

حطمت الولايات المتحدة رقمها القياسي لعدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا، الجمعة، حيث سجلت ما لا يقل عن 83948 حالة جديدة بسبب تفشي المرض في كل مناطق البلاد تقريبا.

ويأتي هذا الارتفاع المفاجئ في عدد الحالات قبل أقل من أسبوعين من انطلاق الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر المقبل مجتاحا ولايات متأرجحة مثل أوهايو وميشيجان ونورث كارولاينا وبنسلفانيا وويسكونسن. وسجلت الولايات المتحدة، الخميس، عددا شبه قياسي من الإصابات بلغ 76195 حالة جديدة.





وسجل الرقم القياسي السابق والذي بلغ 77299 حالة جديدة في 16 يوليو الماضي. وفي ذلك الوقت، بلغ عدد حالات دخول المستشفى لمرضى (كوفيد -19) 47000 حالة، وارتفعت الوفيات بعد أسبوعين إلى 1200 حالة يوميا في المتوسط .

والآن، تجاوز عدد حالات دخول المستشفى 41000 ومعدل الوفيات حوالي 800 يوميا.

من جهة أخرى، تعهّد المرشّح الديموقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكيّة جو بايدن، الجمعة، بتوفير لقاح ضدّ فيروس كورونا المستجدّ مجّاناً "للجميع" في إطار خطّته الوطنيّة لمكافحة الوباء، وذلك في حال فوزه في الانتخابات.

وأكّد في خطاب استعرض فيه خطّته لمكافحة الفيروس، أنّه "فورَ توافر لقاح آمن وفعّال، فإنّه يجب أن يُتاح مجّاناً للجميع، سواء كان لديهم تأمين أم لا".

28 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، إن البر الرئيسي سجل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 23 أكتوبر الجاري صعودا من 18 إصابة في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج.





وذكرت اللجنة أيضا أنها سجلت 27 حالة إصابة جديدة دون أعراض صعودا من 11 حالة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إنه بحلول الجمعة بلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي 85775 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.