شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر إرشادات جمعية القلب الأمريكية لإنقاذ مرضى السكتة القلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت جمعية القلب الأمريكية إرشاداتها المحدثة بشأن الإنعاش القلبي الرئوي، وهو إجراء منقذ للحياة يستخدم مع شخص توقف قلبه أو تنفسه بسبب السكتة القلبية أو حالة طبية طارئة، ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS، الإرشادات الجديدة الصادرة تضمنت مراجعة شاملة لإرشادات جمعية القلب الأمريكية الخاصة بعلوم تعليم الكبار وطب الأطفال وحديثي الولادة والإنعاش وأنظمة الرعاية.

وتقدم إرشادات جمعية القلب لهذا العام للإنعاش القلبي الرئوي والرعاية القلبية الوعائية الطارئة توصيات قائمة على العلم لتعظيم فرصة الفرد للنجاة من السكتة القلبية فقدان مفاجئ لوظيفة القلب.

وصرحت جمعية القلب الأمريكية أن أقل من 40 % من الأشخاص الذين يعانون من توقف القلب خارج المستشفى يتلقون الإنعاش القلبي الرئوي من أحد المارة في حين أن العديد من الأشخاص يترددون في إجراء ضغطات الصدر على شخص قد انهار خوفًا من أنه قد يتسبب في ضرر أكثر مما ينفع ، فإن الإرشادات الجديدة توصي رجال الإنقاذ العاديين ببدء الإنعاش القلبي الرئوي على شخص مصاب بسكتة قلبية مفترضة ، مضيفة أن خطر إلحاق الضرر بالمرضى من الإجراء منخفض حتى لو لم يكونوا في حالة سكتة قلبية.

Advertisements

وقال الدكتور راينا ميرشانت رئيس لجنة رعاية القلب والأوعية الدموية أن السكتة القلبية هي حالة حياة أو موت وكل ثانية مهمة ، من المهم أن يكون الأشخاص العاديون مستعدين وراغبين في بدء الإنعاش القلبي الرئوي لأى مريض.

وتضمنت الارشادات ضرورة قيام الأشخاص العاديين بالضغط بقوة وبسرعة في منتصف الصدر لإجراء 120 ضغطة في الدقيقة ، بعمق بوصتين على الأقل".

التوصيات الرئيسية من إرشادات جمعية القلب الأمريكية المحدثة توصية جديدة للإنعاش القلبي الرئوي للأطفال يستخدم نفسًا واحدًا كل ثانيتين إلى ثلاث ثوانٍ ، بإجمالي 20 إلى 30 نفسًا في الدقيقة.

ما هى السكتة القلبية؟

تحدث السكتة القلبية عندما يتوقف القلب فجأة عن ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم عادة ما تحدث دون سابق إنذار وتختلف عن النوبة القلبية ، عندما يتوقف تدفق الدم إلى جزء من القلب يمكن أن تؤدي النوبة القلبية أحيانًا إلى سكتة قلبية مفاجئة يعد بدء إجراء الإنعاش القلبي الرئوي أمرًا حيويًا للمساعدة في الحفاظ على تدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ وحول الجسم يمكن أن تؤدي السكتة القلبية المفاجئة ، إذا لم يتم علاجها على الفور ، إلى الوفاة.