شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو المعدل الطبيعى لضربات القلب ولماذا من المهم الحفاظ عليه لصحة الجسم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القلب هو أهم شيء في جسمك، والعلامة الرئيسية التي تساعد في توضيح ما إذا كانت صحة قلبك جيدة أم لا هي معدل ضربات القلب.يمكن أن يخبر معدل ضربات قلبك الكثير عن صحتك، وللحفاظ على صحة القلب، يجب أن يكون لديك نظام غذائي متوازن غني بالعناصر الغذائية مع ممارسة الرياضة بانتظام.

الضخ الطبيعي لقلبك يشير إلى أنك بخير، حيث تعتمد حالتك الجسدية والعقلية في الواقع على معدل ضربات قلبك، وهناك أسباب وتداعيات لبطء وسرعة معدل ضربات القلب أيضًا.

ما هو معدل ضربات القلب الطبيعي؟

معدل ضربات القلب الطبيعي وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" يُعرف عدديًا بـ 60 إلى 100 نبضة في الدقيقة، وإذا كان معدل ضربات قلبك أقل من 60 ، فهذا يسمى بطء القلب.

في حين أن عدم انتظام دقات القلب يحدث عندما يكون معدل ضربات قلبك سريعًا أو أكثر من 100، ولكن يختلف معدل ضربات قلبك حسب ما تفعله، فإذا كنت في حالة راحة، فسيتم تحديد معدل ضربات القلب الطبيعي على أنه 50-70، وإذا كنت تمارس الرياضة، فيجب أن تكون حوالي 220 نبضة في الدقيقة.

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يعتمد أيضًا معدل نبضات القلب على عمر الشخص، فقد لا يكون لكبار السن نفس معدل ضربات القلب الطبيعي مثل الأطفال، فيجب عليك بالتأكيد استشارة الطبيب إذا شعرت أنه ليس طبيعيًا وفقًا لهذه العوامل.

أهمية وجود معدل ضربات قلب طبيعي

يعد معدل ضربات القلب الطبيعي أمرًا مهمًا جدًا لعمل جسمك، فارتفاع معدل ضربات القلب وانخفاضه له عواقب وخيمة مختلفة، وإذا كان معدل ضربات قلبك مرتفعًا، فقد يؤدي ذلك إلى مشاكل صحية مثل الحمى واعتلال عضلة القلب وفرط نشاط الغدة الدرقية وفقر الدم وحتى انخفاض مستويات البوتاسيوم في الدم.

من ناحية أخرى ، إذا كان معدل ضربات قلبك بطيئًا، يتفاعل جسمك تمامًا بطريقة معاكسة، وسيكون عرضة لمشاكل مثل النوبة القلبية ، ومستويات عالية من البوتاسيوم ، والغدة الدرقية غير نشطة وبعض الالتهابات أيضا.

يمكنك زيادة معدل ضربات قلبك عن طريق ممارسة الرياضة وخفضه عن طريق تهدئة نفسك من خلال اليوجا، وتناول نظام غذائي صحي متوازن، وإذا كان معدل ضربات القلب غير منتظم طوال الوقت ، فقد يؤدي ذلك إلى إضعاف صحة قلبك وعمله. يصبح الأمر مصدر قلق كبير إذا شعرت بالدوار أو الإرهاق أو ضيق التنفس أو ألم الصدر أو الإغماء.