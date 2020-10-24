شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على علامات واعراض نقص فيتامين د بالجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ضوء الشمس هو المصدر الرئيسي لفيتامين (د) بالنسبة لنا، وهذه المغذيات بالذات ضرورية للغاية لضمان صحة عظامنا وأسناننا.ومع ذلك ، نظرًا لأن عددًا أقل من الأشخاص يخرجون الآن من منازلهم ، فقد قلل ذلك من قدرتهم على امتصاص العناصر الضرورية مثل الكالسيوم والفوسفور ، وهما ضروريان للحفاظ على صحة العظام وزاد من خطر الإصابة بهشاشة العظام بين الأفراد، وأكد خبراء التغذية على أن نقص فيتامين د يؤدى إلى زيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS هشاشة العظام هي حالة تصبح فيها عظام الشخص ضعيفة وهشة، تؤثر هذه الحالة على العظام وتجعل الناس ضعيفة للغاية، يتعرض الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة دائمًا لخطر الإصابة بالكسر ولديهم عظام ضعيفة لدرجة أنه حتى الحوادث البسيطة أو الانحناء أو حتى العطس يمكن أن يتسبب في حدوث كسر بينهم.

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يعرف معظم الناس أن كثافة العظام تبلغ ذروتها حتى 35 عامًا وبعد ذلك تبدأ في الانخفاض تبدأ العظام بشكل طبيعي في أن تصبح أرق وأضعف بسبب عملية التجدد البطيئة في أعمار متأخرة من حياة الفرد. خلال هذه الفترة ، إذا كان الشخص يفتقر إلى التعرض الضروري للشمس ويستهلك كمية غير كافية من الكالسيوم ، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم الإصابة بهشاشة العظام بينهم .غالبًا ما تكون أعراض نقص فيتامين د خفية للغاية ولا يعرف الكثيرون ما إذا كانوا معرضين لخطر الإصابة بنقص فيتامين د أم لا. فيما يلي بعض علامات وأعراض نقص فيتامين د

علامات نقص فيتامين د:

التعب أو التعب، آلام العظام، الم المفاصل، ألم عضلي، مزاج سيء، طاقة منخفضة، مرض أكثر تواترا، القلق، التهيج، زيادة الوزن، تساقط الشعر.

الأطعمة الغنية بفيتامين د تشمل الأطعمة الغنية بفيتامين د:

صفار البيض، الأسماك الزيتية مثل السلمون والسردين والماكريل، زيت كبد سمك ، المشروم، حليب البقر وحليب الصويا وعصير البرتقال والحبوب ودقيق الشوفان .