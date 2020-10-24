"الصحة العالمية" تكشف عن "مسار خطير" لكورونا خلال أشهر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إن النصف الشمالي من الكرة الأرضية يواجه لحظة حاسمة في مكافحة جائحة كورونا.

وصرح المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم جيبيريسوس، خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو، بأن "الكثير من الدول تشهد تزايدا مطردا في إصابات كورونا ويؤدي ذلك الآن إلى إشراف وحدات العناية المركزة على بلوغ طاقة استيعابها القصوى أو بلغتها بالفعل مع أننا ما زلنا في أكتوبر/تشرين الأول".

وحذّر من أن "الأشهر القليلة القادمة ستكون صعبة جدا وبعض الدول في مسار خطير".

وأشارت الطبيبة ماريا فان كيرخوف، المسؤولة عن إدارة ملف "كوفيد-19" في المنظمة التابعة للأمم المتحدة، إلى أن ما يقارب نصف حالات الإصابة بالفيروس المسجلة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، كانت في أوروبا.

وتوقعت أن تبلغ المستشفيات في عدد من دول القارة، طاقتها الاستيعابية القصوى خلال الأسابيع المقبلة.

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وطلب المدير العام للمنظمة "من القادة (السياسيين)، اتخاذ إجراءات فورية بهدف تفادي وفيات إضافية غير ضرورية، وانهيار الخدمات الصحية الأساسية، وإقفال المدارس. أكرر ما سبق لي أن قلته في فبراير/شباط: هذا ليس تمرينا".

ورأى تيدروس أدهانوم جيبيريسوس أنه في حال تمكنت الحكومات "من جعل أنظمة البحث عن الحالات المخالطة مثالية، والتركيز على حجر كل الحالات ووضع كل المخالطين في العزل"، سيصبح من الممكن تفادي العودة إلى فرض إجراءات عزل شاملة.

وتابع: "رأينا في العديد من المرات في العالم أجمع، أن تحرك القادة والامساك بزمام المبادرة في مواجهة الجائحة، لا يأتي متأخرا أبدا".

وتسببت جائحة "كوفيد-19" بوفاة أكثر من 1,1 مليون شخص منذ إبلاغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض للمرة الأولى في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وفي أوروبا، تجاوز عدد الحالات المسجلة 8,2 مليون إصابة، توفي منها أكثر من 258 ألف شخص.