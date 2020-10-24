القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت السلطات المغربية، مساء الجمعة، تشديد إجراءات مكافحة فيروس كورونا لمدة 4 أسابيع في بعض المناطق.
وشمل القرار منطقة الدار البيضاء الكبرى، وكذلك مدينتا برشيد وبنسليمان القريبتان ابتداء من يوم الأحد، بسبب تفشي وباء "كوفيد- 19".
وذكر بيان للحكومة المغربية أن هذه التدابير "تتعلق بمنع جميع أشكال التنقل الليلي ما بين الساعة 9 مساء و9 صباحاً، باستثناء التنقلات لأسباب صحية أو مهنية".
وقررت السلطات أيضا إغلاق الملاعب الرياضية والمنتزهات مع إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر بحلول الساعة 8 مساء، وكذلك وقف وسائل النقل العام بحلول الساعة 9 مساء وتشجيع العمل عن بعد.
وسجل المغرب، الجمعة، 3685 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 4151 حالة، الخميس، والتي اعتبرت الأعلى على الإطلاق منذ ظهور أول حالة بالبلاد في الثاني من مارس/آذار.
وتضم منطقة الدار البيضاء أكبر عدد من الإصابات، إذ سجلت الجمعة 1673 حالة.
وبلغ إجمالي الإصابات في المغرب 190416 بينما بلغ إجمالي الوفيات 3205 بعد تسجيل 73 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر المغرب يشدد إجراءات مكافحة كورونا 4 أسابيع إضافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.