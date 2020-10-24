المغرب يشدد إجراءات مكافحة كورونا 4 أسابيع إضافية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت السلطات المغربية، مساء الجمعة، تشديد إجراءات مكافحة فيروس كورونا لمدة 4 أسابيع في بعض المناطق.

وشمل القرار منطقة الدار البيضاء الكبرى، وكذلك مدينتا برشيد وبنسليمان القريبتان ابتداء من يوم الأحد، بسبب تفشي وباء "كوفيد- 19".

وذكر بيان للحكومة المغربية أن هذه التدابير "تتعلق بمنع جميع أشكال التنقل الليلي ما بين الساعة 9 مساء و9 صباحاً، باستثناء التنقلات لأسباب صحية أو مهنية".



وقررت السلطات أيضا إغلاق الملاعب الرياضية والمنتزهات مع إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر بحلول الساعة 8 مساء، وكذلك وقف وسائل النقل العام بحلول الساعة 9 مساء وتشجيع العمل عن بعد.

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وسجل المغرب، الجمعة، 3685 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 4151 حالة، الخميس، والتي اعتبرت الأعلى على الإطلاق منذ ظهور أول حالة بالبلاد في الثاني من مارس/آذار.

وتضم منطقة الدار البيضاء أكبر عدد من الإصابات، إذ سجلت الجمعة 1673 حالة.

وبلغ إجمالي الإصابات في المغرب 190416 بينما بلغ إجمالي الوفيات 3205 بعد تسجيل 73 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.