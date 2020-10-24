الأسبرين يقلل من مخاطر الإصابة بكورونا؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 أكتوبر 2020 01:13 صباحاً - منذ ساعة واحدة

لا يزال العالم يترقب دواء يشفي من فيروس كورونا نهائياً.

وفي السياق عينه، توصلت دراسة حديثة أجراها باحثون في كلية الطب بجامعة ميريلاند الأميركية، إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الأسبرين يوميا، هم أقل عرضة لمخاطر الوفاة بفيروس كورونا مقارنة بغيرهم.

وهم أقل عرضة للإصابة بمضاعفات، وتقل احتمالات دخولهم إلى وحدة العناية المركزة أو الحاجة إلى الأوكسجين، وفقا للدراسة التي نشرت في مجلة Anesthesia and Analgesia.

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وشملت الدراسة 412 مريضا، ربعهم تقريبا كانوا يتناولون جرعة منخفضة من الأسبرين يوميا قبل دخولهم المستشفى، أو بدأوا في تناول الدواء بعد وقت قصير من دخولهم المستشفى.

بعد تحليل النتائج، خلص مؤلفو الدراسة إلى أن أولئك الذين تناولوا الأسبرين انخفضت حاجتهم إلى الأوكسجين بنسبة 44 في المئة، والعناية المركزة بنسبة 43 في المئة.

وقال الباحثون إن الأهم من ذلك، أن أولئك الذين تناولوا الأسبرين انخفض لديهم خطر الوفاة في المستشفى بنسبة 47 في المئة، مقارنة بمن لم يتناولوه.

ويعتقد الباحثون أن الأسبرين يقلل من مخاطر كورونا بسبب منعه للجلطات الدموية الخطيرة التي تتشكل في القلب والرئتين والأوعوية الدموية وأعضاء أخرى في الجسم، والتي قد تؤدي إلى الوفاة بسبب الأزمات القلبية والسكتات الدماغية وفشل أعضاء متعددة في الجسم في أداء وظائفها.