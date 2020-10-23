شكرا لقرائتكم خبر عن مرضى كورونا أقل عرضة للوفاة مقارنة بالأيام الأولى للوباء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت دراسة جديدة إلى أن المرضى الذين يدخلون المستشفى بفيروس كورونا "أقل عرضة للوفاة الآن" مقارنة بالأيام الأولى للوباء، حيث وجد الخبراء أنه على مدار الوباء، أصبح الأطباء أفضل في تجنب وفيات الأشخاص الذين يعالجونهم بـ Covid-19.

وجد الباحثون في جامعة نيويورك وفقا لتقرير جريدة "thesun"، أن هناك انخفاضًا كبيرًا في معدلات الوفيات بين حالات المستشفيات، وشوهد هذا في جميع الفئات العمرية وشمل الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية أساسية - وهو عامل عندما يتعلق الأمر بخطورة فيروس كورونا ومعدلات البقاء على قيد الحياة.



اسباب قلة الوفيات الأن عن ذروة الوباء

في حين انخفضت معدلات الوفيات بين مرضى Covid-19 ، قال أحد مؤلفي الدراسة ، إن معدل الوفيات ظل أعلى في الأمراض المعدية الأخرى - بما في ذلك الأنفلونزا.

وأضاف أن أعراض كورونا الطويلة ، حيث يستمر المرضى بمن فيهم الشباب يعانون من آثار الفيروس لأسابيع بعد الإصابة به ، يمكن أن يكون "ضارًا جدًا".

وراقب الباحثون أكثر من 5000 مريض في مجموعة من المستشفيات في نيويورك من مارس إلى أغسطس، ووجدوا أن معدل الوفيات بين مرضى المستشفى انخفض بنسبة 18 % خلال الأشهر الخمسة.

في بداية الوباء ، كان لدى الناس 26 % تغير في الموت - وبحلول نهاية الدراسة انخفض هذا إلى 8% فقط، في ذروة الوباء في المملكة المتحدة ، تم إدخال 3099 شخصًا إلى المستشفى في 1 أبريل - بعد خمسة أشهر في 1 أغسطس ، انخفض هذا العدد إلى 50 شخصًا.

تشير البيانات الواردة الخاصة بالفيروس التاجي إلى أنه في 1 أكتوبر ، تم إدخال 368 شخصًا إلى المستشفى.بينما في الأول من أبريل ، كان هناك 698 حالة وفاة في إنجلترا ، وفي الأول من أغسطس كان هناك تسعة وفي الأول من أكتوبر كان هناك 54. وهذا يشير إلى أن الموجة الثانية في إنجلترا ليست قوية حتى الآن مثل الذروة الأولى للوباء.

تم استخدام علاجات مثل الديكساميثازون في المستشفيات في جميع أنحاء البلاد لعلاج الفيروس - مما أدى أيضًا إلى خفض معدلات الوفيات بشكل كبير.

بالإضافة إلى ذلك ، اعتاد معظم الناس الآن على ارتداء الأقنعة وأغطية الوجه ، بينما أصبحت نظافة اليدين أكثر انتشارًا، ويقول الخبراء إن هذا قد يكون مفيدًا عندما يتعلق الأمر بكمية الفيروس التي يصاب بها المريض بالفعل.

نظرت الدراسة في عوامل مختلفة مثل العمر والحالات الصحية الأخرى، وقام الباحثون بتعديل النتائج التي توصلوا إليها بسبب حقيقة أن الفيروس أكثر انتشارًا في الوقت الحالي لدى الأشخاص الأصغر سنًا والأكثر صحة - بينما في بداية الوباء كان أكثر انتشارًا في الفئات العمرية الأكبر سنًا.